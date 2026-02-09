Jedna operacja nie wystarczyła. Nowe informacje po fatalnym wypadku Lindsey Vonn

Na godzinę 12 w poniedziałek (9 lutego) zapowiadano oficjalny komunikat. Zamiast tego uzyskaliśmy jedynie informacje Reutersa: Lindsey Vonn, która doznała złamania nogi w wyniku upadku na trasie olimpijskiego zjazdu, przeszła we Włoszech dwie operacje - poinformowała agencja Reutera, powołując się na niesprecyzowane źródło. Drugi z zabiegów miał na celu zapobieżenie komplikacjom związanym z obrzękiem i przepływem krwi.

Co z Lindsey Vonn? Przeszła pilną operację! Jest komunikat ze szpitala

Dramatyczny wypadek Lindsey Vonn. Narciarka przeszła drugą operację

O jednej operacji złamanej lewej nogi w niedzielę poinformował szpital w Treviso, gdzie przebywa Vonn. Drugą miał przeprowadzić zespół ortopedów i chirurgów plastycznych. Obecny był też jej osobisty lekarz, ale jedynie asystował Włochom.

41-letnia Amerykanka wystartowała w niedzielę w zjeździe na igrzyskach, mimo że 30 stycznia w szwajcarskiej Crans-Montanie doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego w kolanie wskutek upadku podczas zawodów Pucharu Świata. Nieźle radziła sobie podczas treningów w Cortinie d’Ampezzo, startując z ortezą chroniącą staw.

Koszmarny wypadek legendarnej Lindsey Vonn. Przetransportowali ją helikopterem do szpitala [WIDEO]

Jadąca jako 13. zawodniczka Vonn upadła na początku trasy zawodów, jak wyliczono - po około 13 sekundach jazdy. Zahaczyła o jedną z bramek i z dużą prędkością bezwładnie przekoziołkowała po stoku. Przez kilkanaście minut była opatrywana przez ratowników, zanim została zabrana przez śmigłowiec.

Vonn jest jedną z najbardziej utytułowanych alpejek w historii. Czterokrotnie zdobywała Puchar Świata. Do rywalizacji powróciła w ubiegłym sezonie po sześcioletniej przerwie. Jej celem był medal igrzysk we Włoszech. Jedyne olimpijskie złoto wywalczyła w 2010 roku w Vancouver, wygrywając zjazd.