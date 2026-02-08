Co z Lindsey Vonn? Przeszła pilną operację! Jest komunikat ze szpitala

Występ Lindsey Vonn na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo budził wielkie emocje, ale zakończył się dramatycznie. Legendarna narciarka alpejska wznowiła karierę i w tym sezonie po latach wróciła do wygrywania, ale na tydzień przed IO doznała poważnej kontuzji. Pomimo zerwania więzadeł w kolanie postanowiła wystartować na igrzyskach, aby powalczyć o upragniony medal. Podczas oficjalnych treningów przed zawodami w zjeździe - najszybszej z alpejskich konkurencji - dojeżdżała do mety i to z czołowymi czasami. Wydawało się, że napisze kolejny piękny rozdział w historii sportu, ale stało się zupełnie inaczej...

Koszmarny wypadek legendarnej Lindsey Vonn. Przetransportowali ją helikopterem do szpitala [WIDEO]

Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Sprawdź swoją wiedzę Pytanie 1 z 15 W którym roku Polacy zdobyli pierwszy medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich? 1924 1956 1972 Następne pytanie

Co z Lindsey Vonn? Przeszła operację nogi

W olimpijskim zjeździe Vonn wystartowała z numerem "13" i w 13. sekundzie zaliczyła potworny upadek. Zaatakowała agresywnie jedną z pierwszych bramek, ale niestety zahaczyła o nią ręką i straciła równowagę, a następnie z całym impetem runęła na trasę. Od razu krzyczała z bólu i nie była w stanie się podnieść, a do pomocy ruszył zespół medyczny. 41-letnia Amerykanka została przetransportowana helikopterem do szpitala w Treviso, ale brakowało informacji o jej stanie zdrowia, choć wiadomo było, że doszło do poważnego urazu.

"Lindsey Vonn doznała urazu, ale jej stan jest stabilny i znajduje się pod dobrą opieką zespołu amerykańskich i włoskich lekarzy" - poinformowała chwilę po godzinie 17 amerykańska federacja narciarska. Niewiele później komunikat wydał szpital, do którego trafiła legendarna narciarka.

Dramat Polki na IO. Aleksandra Król-Walas cała we łzach po przegranej walce o medal

"Amerykańska narciarka Lindsey Vonn przeszła operację złamania lewej nogi po wypadku na igrzyskach olimpijskich. Kolejne informacje o jej stanie zdrowia opublikowane zostaną w poniedziałek o godzinie 12:00" - przekazano w komunikacie po godzinie 18.

Więcej szczegółów dot. stanu zdrowia Vonn powinniśmy poznać w poniedziałek. Przeprowadzona operacja miała na celu stabilizację złamania lewej nogi.