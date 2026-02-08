Polacy odpalili na IO! Konkurs jutro, a Tomasiak drugi! Przebudzenie Stocha

Emocje przed poniedziałkowym konkursem skoczków podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 na skoczni normalnej (HS107) rosną. I to nie tylko ze względu na zbliżający się start walki o medale - Polacy pokazują w treningach, że stać ich na rywalizację o czołowe miejsca! Już w czwartkowych treningach Kacper Tomasiak był piątym najlepszym zawodnikiem dnia, biorąc pod uwagę wszystkie trzy serie. Wtedy na starcie zabrakło jednak m.in. Słoweńców Domena Prevca i Anze Laniska. 3 dni później na belce w Predazzo usiedli wszyscy skoczkowie, którzy w poniedziałek powalczą o medale, a Tomasiak zanotował najlepszy występ w tym sezonie!
Igrzyska 2026: Pierwsze skoki za Polakami! Męczarnie Stocha, udany powrót Wąska
IO 2026: Tomasiak już odpalił! Do tego przebudzenie Stocha
Tej zimy jeszcze nie było serii, w której polski skoczek byłby w TOP2. Stało się to dopiero na olimpijskim treningu, w którym lider polskiej kadry uzyskał 98,5 metra w trudnych warunkach i przegrał tylko o 0,5 pkt z Niemcem Philippem Raimundem (100 m)! W drugiej serii treningowej Tomasiak również był wysoko na 5. miejscu i postanowił zrezygnować z ostatniej próby. To znakomity prognostyk przed konkursem i potwierdzenie, że skocznia normalna służy technice młodego Polaka. Ale nie były to jedyne pozytywne informacje po niedzielnych treningach.
W czwartek słabo na skoczni w Predazzo prezentował się Kamil Stoch, ale wygląda na to, że przez 72 wolne godziny bez skakania, w czasie których był m.in. chorążym reprezentacji Polski podczas ceremonii otwarcia, odnalazł czucie! W czwartej próbie na olimpijskim obiekcie wreszcie doskoczył do punktu K (98 m), a dało mu to w serii treningowej bardzo dobre 8. miejsce! Gorzej było w dwóch kolejnych treningach, mimo że Stoch za każdym skakał 98 m, ale z wyższej belki i przełożyło się to na 33. i 24. notę serii. Solidną formę w niedzielę potwierdził także Paweł Wąsek, który kończył treningi na 18., 17. i 19. pozycji.
IO 2026: Życiowy wynik Polki w konkursie skoków! Kim jest Anna Twardosz?
Nie tylko Raimund i Tomasiak skakali w niedzielę równie dobrze jak w czwartek. W czołówce niedzielnych serii ponownie znaleźli się m.in. Norweg Kristoffer Eriksen Sundal, Francuz Valentin Foubert, Fin Vilho Palosaari, a także Niemiec Felix Hoffmann. Dominujący w tym sezonie Domen Prevc w swoim pierwszym skoku na IO uzyskał 99 m i czwartą notę. W drugim treningu był 10. po skoku na 99,5 m, a w ostatniej serii dopiero 21. pomimo najdłuższej próby na 101 m!
Oto wyniki I treningu ZIO Mediolan-Cortina 2026 (HS107) 08.02.2026:
- 1. Philipp Raimund (Niemcy) - 100 m (75,3 pkt)
- 2. Kacper Tomasiak (Polska) - 98,5 m (74,8 pkt)
- 3. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) - 98,5 m (74 pkt)
- 4. Domen Prevc (Słowenia) - 99 m (73,6 pkt)
- 5. Valentin Foubert (Francja) - 95,5 m (69,3 pkt)
- 5. Stefan Kraft (Austria) - 97,5 m (69,3 pkt)
- 7. Ren Nikaido (Japonia) - 97 m (68,5 pkt)
- 8. Kamil Stoch (Polska) - 98 m (67,6 pkt)
- 8. Vilho Palosaari (Finlandia) - 98,5 m (67,6 pkt)
- 8. Felix Hoffmann (Niemcy) - 97,5 m (67,6 pkt)
- ...
- 18. Paweł Wąsek (Polska) - 98 m (65,1 pkt)
Wyniki II treningu ZIO Mediolan-Cortina 2026 (HS107) 08.02.2026:
- 1. Philipp Raimund (Niemcy) - 104 m (81,3 pkt)
- 1. Stephan Embacher (Austria) - 105,5 m (81,3 pkt)
- 3. Marius Lindvik (Norwegia) - 104 m (80,2 pkt)
- 4. Ren Nikaido (Japonia) - 102,5 m (79,5 pkt)
- 5. Kacper Tomasiak (Polska) - 104,5 m (79 pkt)
- 6. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) - 103,5 m (78,5 pkt)
- 7. Naoki Nakamura (Japonia) - 103 m (77 pkt)
- 8. Felix Hoffmann (Niemcy) - 102,5 m (75,7 pkt)
- 9. Władimir Zografski (Bułgaria) - 102,5 m (75,6 pkt)
- 10. Domen Prevc (Słowenia) - 99,5 m (75,5 pkt)
- ...
- 17. Paweł Wąsek (Polska) - 100,5 m (72,4 pkt)
- 33. Kamil Stoch (Polska) - 98 m (67,8 pkt)
Wyniki III treningu ZIO Mediolan-Cortina 2026 (HS107) 08.02.2026:
- 1. Marius Lindvik (Norwegia) - 105,5 m (89,2 pkt)
- 2. Philipp Raimund (Niemcy) - 106 m (86,4 pkt)
- 3. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) - 104 m (86 pkt)
- 4. Felix Hoffmann (Niemcy) - 104,5 m (85,4 pkt)
- 5. Anze Lanisek (Słowenia) - 104,5 m (83,9 pkt)
- ...
- 19. Paweł Wąsek (Polska) - 102,5 m (75,6 pkt)
- 21. Domen Prevc (Słowenia) - 101 m (74,4 pkt)
- 24. Kamil Stoch (Polska) - 98 m (72,4 pkt)
- DNS Kacper Tomasiak (Polska)
- DNS Ren Nikaido (Japonia)
- DNS Ryoyu Kobayashi (Japonia)
- DNS Naoki Nakamura (Japonia)
- DNS Vilho Palosaari (Finlandia)