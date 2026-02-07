IO 2026: Życiowy wynik Polki w konkursie skoków! Kim jest Anna Twardosz?

Sezon 2025/2026 przyniósł Annie Twardosz bardzo dobre rezultaty, które potwierdziły jej rosnącą formę i pozycję liderki polskiej kadry. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie-Cortinie to jej debiut na najważniejszej imprezie czterolecia. I podczas konkursu na skoczni normalnej zajmowała 8. miejsce po pierwszej serii, z niewielką stratą do czołowej "5"! 24-latka to najlepsza polska skoczkini, regularnie zdobywająca punkty w Pucharze Świata, gdzie jej najlepszym wynikiem było 10. miejsce na początku tego sezonu na skoczni normalnej w Falun. I w najważniejszej imprezie udało jej się wyrównać życiowy rezultat, wskakując do czołowej "10" IO!

Igrzyska 2026: Życiowy wynik Anny Twardosz

Jej postępy są efektem ciężkiej pracy, w tym radzenia sobie z presją i utrzymaniem odpowiedniej wagi, co jak sama przyznaje pozwoliło jej czerpać większą radość ze skakania. Doprowadziło ją to do momentu, w którym jako pierwsza Polka w historii skoków zakwalifikowała się do serii finałowej olimpijskiego konkursu i to na 8. miejscu!

Twardosz pierwsze punkty PŚ zdobyła 30 stycznia 2021 roku w Titisee-Neustadt, zajmując 30. miejsce. Przełomem był dla niej ostatni sezon, w którym wskoczyła do czołowej "15" zawodów PŚ w Ljubnie. A latem została pierwszą Polką na podium zawodów elity, zajmując dwukrotnie 3. miejsce podczas zawodów LGP w Rasnovie.

Pochodzi z usportowionej rodziny, a jej zainteresowanie skokami narciarskimi zrodziło się z obserwacji treningów starszego brata, Pawła, który trenował kombinację norweską. Paweł Twardosz wystąpił na mistrzostwach świata w 2019 roku, a siedem lat później podziwiał siostrę w walce o medale IO. Gorzej poszło niestety drugiej Polce, Poli Bełtowskiej, która ukończyła olimpijski konkurs na ostatnim 50. miejscu.