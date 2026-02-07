Świat zachwyca się Polką po ceremonii otwarcia IO 2026! Wystarczyła jedna poza

Igrzyska olimpijskie tradycyjnie oficjalnie rozpoczęła ceremonia otwarcia. Tym razem była ona wyjątkowa - po raz pierwszy w historii odbyła się jednocześnie w dwóch miastach: Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Co więcej, tradycyjna parada sportowców została rozbita jeszcze na Predazzo i Livigno! Tym samym olimpijczycy największych reprezentacji witali igrzyska na czterech różnych arenach w tym samym czasie. Główna część miała miejsce na słynnym stadionie San Siro w Mediolanie i to właśnie tam błysnęła reprezentantka Polski, Julia Szczecinina.

Urodziły się w Rosji, reprezentują Polskę. Zjawiskowe łyżwiarki czarują urodą poza lodowiskiem

18

Polska łyżwiarka zachwyciła na ceremonii otwarcia IO 2026

Reprezentująca Polskę łyżwiarka urodzona w Rosji od razu przykuła uwagę. Gdy prowadzona przez chorążą Natalię Czerwonkę polska kadra pojawiła się na scenie, jedna postać wyraźnie wyrastała ponad resztę. Była to właśnie Szczecinina, wyniesiona w charakterystycznej tanecznej pozie przez partnera z lodu - Michała Woźniaka! Co ciekawe, polska para zaprezentowała ten układ już 10 godzin wcześniej na lodowisku, podczas swojego występu w łyżwiarskich zawodach drużynowych.

Ich pomysł na urozmaicenie tradycyjnej parady spodobał się kibicom z całego świata. Zdjęcia uśmiechniętej Szczecininy w powietrzu stały się hitem i internetowym viralem. Możesz zobaczyć je w naszej galerii.

IO 2026: Karol Nawrocki pominięty przez komentatorów TVP. Szef stacji zabrał głos! Jasne słowa

Urodzona w Niżnym Nowogrodzie 30-latka reprezentuje Polskę od 2023 roku. Wcześniej występowała w barwach Szwajcarii i Węgier, porzucając rosyjską flagę już w wieku 15 lat. W parach sportowych jest trzykrotną mistrzynią Polski i Węgier, a także dwukrotną złotą medalistką mistrzostw Szwajcarii. Do 2015 r. startowała jako solistka.