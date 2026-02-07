Tak prezydent Nawrocki powitał Polaków na IO w Mediolanie! Jest wideo

Karol Nawrocki pojawił się na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie

Prezydent pojawił się na San Siro, gdzie pozdrawiał z trybun polskich sportowców

Otwarcie IO: Karol Nawrocki pojawił się na San Siro

Prezydent Karol Nawrocki aktywnie uczestniczy w święcie sportu w Mediolanie. Głowa państwa pochwaliła się w mediach społecznościowych nagraniem z momentu wejścia polskiej reprezentacji na stadion San Siro. Reakcja prezydenta była niezwykle żywiołowa.

W piątkowy wieczór oczy wszystkich Polaków zwrócone były na Mediolan. Wśród dygnitarzy na trybunie honorowej zasiadł również prezydent RP. Gdy spikerzy zapowiedzieli wejście polskiej kadry, prowadzonej przez chorążą Natalię Czerwonkę, Karol Nawrocki natychmiast zareagował.

Zaczynamy Igrzyska Olimpijskie! Biało-Czerwoni, jesteśmy z Wami! 🇵🇱 pic.twitter.com/ufxaA6lzh6— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) February 6, 2026

Prezydent RP dopinguje Biało-czerwonych: Jesteśmy z Wami!

Na krótkim filmie opublikowanym na oficjalnym profilu prezydenta na platformie X (dawniej Twitter) widać kulisy tego momentu. Karol Nawrocki nie pozostał w fotelu – wstał i zaczął energicznie machać do naszych zawodników defilujących kilkadziesiąt metrów niżej.

Gest ten był wyrazem wsparcia dla licznej grupy polskich sportowców, którzy w doskonałych humorach rozpoczęli swoją olimpijską przygodę. Prezydent opatrzył nagranie krótkim, ale motywującym wpisem, dodając do niego emotikonę polskiej flagi. – Zaczynamy Igrzyska Olimpijskie! Biało-Czerwoni, jesteśmy z Wami! – czytamy we wpisie Karola Nawrockiego.

Obecność prezydenta na ceremonii otwarcia to tradycja i ważny element dyplomacji sportowej. W Mediolanie Karol Nawrocki przebywa w towarzystwie innych światowych przywódców, wspierając kadrę walczącą o medale w 12 dyscyplinach.