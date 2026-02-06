Zapalili aż dwa znicze olimpijskie, pierwszy raz w historii. Za nami ceremonia otwarcia Mediolan Cortina 2026

Po raz pierwszy w dziejach zimowych igrzysk olimpijskich ich gospodarzami są oficjalnie dwa miasta: Mediolan w Lombardii oraz Cortina d’Ampezzo w regionie Wenecja Euganejska. To właśnie tam, w piątkowy wieczór, odbyły się ceremonię otwarcia.

ZOBACZ TEŻ: Medalowe szanse Polski na IO. Największe nadzieje, sylwetki, kiedy starty

Karol Nawrocki i Mariah Carey

Szczególna uwaga świata skupiła się jednak na legendarnym stadionie San Siro, gdzie w strefie honorowej pojawiło się około 15 prezydentów państw, w tym Karol Nawrocki, a także liczni premierzy. Obecni byli również przedstawiciele rodzin królewskich i książęcych. Swój udział zapowiadali przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola oraz sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Delegacji Stanów Zjednoczonych przewodził wiceprezydent J.D. Vance, oraz sekretarz stanu Marco Rubio.

Częścią uroczystości inauguracyjnej na San Siro były występy artystyczne. Na scenie pojawiła się amerykańska gwiazda muzyki Mariah Carey. Amerykanka wykonała między innymi słynny włoski przebój „Nel blu dipinto di blu”, szerzej znany jako „Volare”. Przed publicznością zaprezentowała się także włoska wokalistka Laura Pausini, ceniony aktor filmowy Pierfrancesco Favino oraz uznawana na całym świecie mezzosopranistka Cecilia Bartoli. Show wszystkim skradł legendarny Andrea Bocelli, wielu kibicom przypomniał się jego fenomenalny występ przed finałem Ligi Mistrzów w Rzymie w 2009 roku. Poniżej nasza relacja LIVE z ceremonii otwarcia.

Transmisje z igrzysk olimpijskich Mediolan Cortina w Eurosporcie i HBO Max.

ZOBACZ TEŻ: Gigantyczna kasa dla Snoop Dogga za igrzyska. On naprawdę w to zagrał

Na żywo Ceremonia otwarcia igrzysk 2026 Dziękujemy za śledzenie naszej relacji. Ceremonia igrzysk olimpijskich trwała 3 godziny i 30 minut. Teraz czas na olimpijskie emocje, oby z Polakami w rolach głównych (od czasu do czasu). Dobranoc i czekamy na was podczas igrzysk! Alberto Tombie w Mediolanie towarzyszyła Deborah Compagnoni, trzykrotna mistrzyni olimpijska w narciarstwie alpejskim. A więc legendy włoskiego narciarstwa alpejskiego zapaliły znicze w Mediolanie i Cortinie. Płonie znicz w Mediolanie, płonie w Cortinie! Igrzyska, już na tysiąc procent, rozpoczęte! W Mediolanie ze zniczem teraz inna ikona narciarstwa alpejskiego - Alberto Tomba. Znicz w Cortinie ma Sofia Goggia, słynna narciarka alpejska. Zbliżamy się do końca ceremonii. Znicze ruszają w ostatnią podróż. Czas na hymn olimpijski. Śpiewa Cecilia Bartoli i chór dziecięcy La Scala. Za moment flaga olimpijska zawiśnie: w Mediolanie ale i też w Cortinie. Na scenie pojawia się flaga olimpijska. Na scenie pojawiła się aktorka Charlize Theron. Trwa przemówienie artystki z RPA: o szacunku, przede wszystkim. Zbliżamy się do zapalenia znicza. Trwa mini-sztafeta na stadionie. Simone Gianelli trzyma znicz, siatkarz. Andrea Bocelli opanował San Siro x Giuseppe Meazza swoim cudownym głosem. Prezydent Włoch Sergio Mattarella wypowiedział magiczne słowa: igrzyska olimpijskie uważam za otwarte! Kirsty Coventry jeszcze przemawia. Już trochę dłuży się ta cereminia... A takie rzeczy rano... Przeurocze są te symulacje zawodów, trochę jak próba w teatrze. Tu po symulacji biegu na 20 kilometrów, złoto odbiera pani wcielająca się w Brazylijkę. #WinterOlympics2026 pic.twitter.com/y4ULVC7NAX — Andrzej Grabowski (@And_Grabowski) February 6, 2026 Teraz przemawia Kirsty Coventry, szefowa MKOl. Pierwsza kobieta na tym stanowisku, warto dodać. W Mediolanie i pewnie w Cortinie. ZAPŁONAŁ DWA ZNICZE OLIMPIJSKIE. PO RAZ PIERWSZY W HISTORII. Będzie przemawiał szef organizacji igrzysk Giovanni Malagò. Olimpijczycy siedzą tuż pod sceną. Przechodzimy do kolejnych oficjalnych części ceremonii. Flagi wszystkich uczestników przechodzą w jedno miejsce. Animowany film przypomina teraz widzom stulecie zimowych igrzysk olimpijskich. Wspominamy to poprzez przypomnienie wszystkich olimpijskich plakatów. KONIEC PARADY SPORTOWCÓW. ALE CEREMONIA TRWA. Kto zapali znicz? Jest oczywiście na trybunach również premier Włoch Giorgia Meloni. A WIĘC WŁOSI! Gospodarze wchodzą na scenę, olbrzymi aplauz na San Siro. Zmieniona muzyka, emocje i radość wyczuwalne! Zbliżamy się do końca parady sportowców. Liczna reprezentacja Francji na desancie. Z wielkim entuzjazmem przyjęta też Ukraina. Fajnie. 𝐏 𝐎 𝐋 𝐒 𝐊 𝐀 🇵🇱



Kto według Was skradł show w paradzie naszej reprezentacji?



Wybór raczej oczywisty 😉🤸🏼‍♀️#HomeOfTheOlympics #MilanoCortina2026 #TeamPL pic.twitter.com/lYR56vVQiu — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) February 6, 2026 Polacy już przemknęli, ale parada sportowców trwa... Jest Kamil Stoch z flagą w Predazzo! Jest i Polska w Livigno! M.in. Ola Król-Walas i Oskar Kwiatkowski. I MAMY POLSKĘ! NATALIA CZERWONKA W MEDIOLANIE! I jednoosobowa reprezentacja Pakistanu. Mocna ekipa na scenie: Norwegowie. Dotychczas 405 medali w historii ZIO. Mogą wygrać klasyfikację medalową. Monako, Mongolia. Czekamy, czekamy na biało-czerwonych w naszym wydaniu (Mongolia, to nie biało-czerwoni - wiemy!) Gorąca meksykańska krew na scenie. Pięciu reprezentantów Meksyku podczas tych igrzysk! Chyba było lekkie buczenie, gdy pojawił się Izrael... Zapraszamy również do naszej galerii z tego wydarzenia, tam już dawno wpadło kilka zdjęć. Tymczasem parada sportowców trwa. To zawsze długi element ceremonii otwarcia. Mamy olimpijskiego debiutanta: Gwinea-Bissau. Z dobrych źródeł wiemy, że Kamil Stoch już dzierży polską flagę i czeka na sygnał. Tym razem nie trener Maciusiuk mu machnie flagą, a on jemu. Coś musi przygrywać w trakcie tej parady. Czekamy na Polskę, moi drodzy. 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐂 𝐑𝐀𝐕𝐄 💿💿💿💿💿#HomeOfTheOlympics #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/Hfyyd6XrQQ — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) February 6, 2026 Parada sportowców trwa, jedni w Predazzo, drudzy w Livigno, oczywiście też w Mediolanie i Cortinie. Przypomnijmy, że naszym chorążym w Predazzo będzie Kamil Stoch. W Mediolanie Natalia Czerwonka. Relacjonujący ceremonię otwarcia z Predazzo reporter Eurosportu Igor Błachut zdradza, że sportowcy byli gotowi do wyjścia na scenę już ponad godzinę przed startem ceremonii. A w Predazzo dziś lekko poniżej zera, w ciągu dnia na szczęście było ciepło. Tak się prezentowała Pani Carey... MARIAH CAREY SUPERSTAR 🌟🎤#HomeOfTheOlympics #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/sAwb73Xxbp — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) February 6, 2026 I mamy jednego olimpijczyka z Beninu! A teraz tańczącym krokiem w Predazzo pojawili się Australijczycy. A tu wspomniane koła. Na paradzie teraz skromna kadra Argentyny, prosto z Predazzo. Musi świecić ✨#HomeOfTheOlympics #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/rh6EW6OPIY — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) February 6, 2026 Przedstawicielka kraju wychodzi na stadionie w Mediolanie, a następnie transmisja przenosi się w miejsce, gdzie jest najwięcej sportowców. Jedni są w Cortinie, drudzy w Livigno, jak... siódemka reprezentantów Andory. Czas na paradę olimpijską! Paradę sportowców. Nie tylko w Mediolanie, ale również w innych miejscach. Tradycyjnie zaczynamy od Grecji! A teraz... chyba przenosimy się do innych miejsc. Bowiem igrzyska odbędą się też w Cortinie, Predazzo, Bormio, Anterselvie, Livigno. Koła olimpijskie zawisły nad obiektem, wystrzelił z nich ogień. Bardzo to było efektowne! Na środku stadionu potężne pierścienie olimpijskie, symbolizujące oczywiście pięć kontynentów. Pierwszy raz ten symbol pojawił się w 1913 roku. Wszyscy wstają z miejsc: czas na hymn Włoch. Bracia, Włosi! Prezydent Sergio Mattarella już na trybunach, w asyście Kirsty Coventry, a więc prezeską MKOl. A teraz pokazany jest tramwaj, który podjechał pod stadion, a pasażerem prezydent Włoch Sergio Mattarella. Motorniczym... Valentino Rossi, słynny motocyklista. Teraz już coś po angielsku. Z kolei "Volare" w bardzo spokojnej tonacji pani Mariah... Mariah Carey śpiewa "Volare"! Czas przypomnienie, że włoska opera to światowy top. Przypomnienie Trzech Tenorów – nieformalny zespół tenorów: Plácido Domingo, José Carrerasa i Luciano Pavarottiego. W tle muzyczna podróż przez dźwięki i odniesienia do włoskiej kultury. Zaczynamy od oddania hołdu Antonio Canovie, słynnemu malarzowi i rzeźbiarzowi z przełomu XVIII i XIX wieku. Stadion zamienił się w muzeum! Pokazywane są rzeźby, oczywiście odgrywane przez ludzi. Stadion na razie delikatnie wygaszony, każdemu uczestnikowi świeci opaska. Trochę jak na koncercie Coldplay. Ruszamy! Zanim ruszy ceremonia, to jeszcze słówko: Do 22 lutego rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Licząca 60 sportowców (w tym rezerwową bobsleistkę Marikę Zandecką) reprezentacja Polski wystartuje w 12 z nich. Biało-czerwonych zabraknie tylko w curlingu, hokeju na lodzie (szkoda!), narciarstwie dowolnym i skeletonie. Cóż nas czeka na ceremonii otwarcia? Włosi z pewnością pokażą show, które będzie... o nich. I trudno się dziwić. Igrzyska wracają do Europy, po 20 latach wracają do Włoch. Będzie też moment na wspomnienie niedawno zmarłego Giorgio Armaniego. W Mediolanie prawdziwy olimpijski nastrój ponoć wyczuwalny dopiero od czwartkowego wieczoru. Wtedy do miasta dotarł znicz olimpijski. Ceremonia jego powitania na placu przed katedrą przerodziła się w barwne święto pełne muzyki i radości, które zgromadziło tysiące osób.





Trzeba się spieszyć, by ten legendarny stadion odwiedzić. Niedługo San Siro (dla kibiców Milanu) i Giuseppe Meazza (dla fanów Interu) zostanie zburzony, a mediolańskie kluby będą mieć nowy stadion. 𝑵𝒂𝒅𝒛𝒘𝒚𝒄𝒛𝒂𝒋𝒏𝒚 stadion 🏟️



Napisano na nim już na stałe historię piłki nożnej i sportu ogółem.



Dziś San Siro przejdzie też niechybnie do historii olimpizmu ‍◯‍◯‍◯‍◯◯



Widzimy się w Eurosporcie 1 od 20:00 🫡#HomeOfTheOlympics #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/fRpuMpIoVq — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) February 6, 2026 Przygotowania na ostatniej prostej... Just like always on outside. Like you’ve never seen before on the inside.



The San Siro, the historic venue for the opening ceremony of the 2026 Winter Olympics. pic.twitter.com/3R8bgCzA08 — James Gray (@jamesgraysport) February 6, 2026 Kto nie rozpoznaje, to informujemy: Marisa Tomei to amerykańska aktorka filmowa. Grała ciocię Petera Parkera w Spidermanie... Będzie się działo! Zjawiskowa Marisa Tomei dotarła na miejsce.

To będzie gwiazdorski wieczór ✨#HomeOfTheOlympics #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/EaHGb4LO0l — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) February 6, 2026 Już dziś zapłonie znicz olimpijski! Ruszają Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026! Ceremonia otwarcia na stadionie Interu i Milanu w Mediolanie. Trzymamy rękę na pulsie i zapraszamy na relację NA ŻYWO

Odśwież relację