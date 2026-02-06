Otwarcie igrzysk olimpijskich: Legendy wystąpią podczas ceremonii. Znamy nazwiska!

Ruszają zimowe igrzyska olimpijskie 2026! Są szczegóły ceremonii otwarcia

Odliczanie do 6 lutego dobiega końca. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 rozpoczną się z rozmachem, jakiego historia tej imprezy jeszcze nie widziała. Organizatorzy zdradzili szczegóły ceremonii, która ma nie tylko zachwycić miliardy widzów przed telewizorami, ale też w nowatorski sposób połączyć sportowców rozproszonych w różnych zakątkach Włoch.

Główną areną wydarzenia będzie mediolański stadion San Siro, ale uroczystość wyjdzie daleko poza jego mury. Mniejsze ceremonie odbędą się równolegle w Cortinie d'Ampezzo, Livigno i Predazzo. Wszystko po to, aby sportowcy rywalizujący w Alpach nie musieli podróżować do stolicy Lombardii, lecz mogli świętować otwarcie igrzysk w pobliżu swoich aren.

Ceremonia otwarcia IO: Bocelli, Carey czy Pausini na scenie

Oprócz nietypowej logistyki, największe wrażenie robi lista artystów. Muzyka będzie sercem tego wieczoru. Na scenie pojawią się legendy światowej estrady: Andrea Bocelli i Mariah Carey, a także gwiazda włoskiej muzyki Laura Pausini oraz raper Ghali. Ich występy mają być magnesem, który przyciągnie uwagę widzów w epoce krótkich klipów i mediów społecznościowych.

– W spektakularny sposób celebrujemy wartości, które jednoczą i poruszają ludzi. Nie mogę jednak zapewnić, że powstrzymamy widzów przed zerkaniem w telefony – żartował dyrektor kreatywny Marco Balich, twórca ceremonii.

Hołd dla Giorgio Armaniego podczas ceremonii otwarcia IO

Spektakl, w którym weźmie udział ponad 1300 osób (w tym 1200 wolontariuszy), ma być hołdem dla włoskiej tożsamości: designu, mody i jedzenia. Szczególną rolę odegrają kostiumy. Projektant Massimo Cantini Parrini, który nadzorował powstanie 1400 strojów, zapowiedział specjalny hołd dla zmarłego w 2025 roku Giorgio Armaniego.

– Posunęliśmy się z włoskością tak daleko, jak to możliwe – zapewnia Parrini. W narracji nie zabraknie też odniesień do historycznych gigantów, takich jak Leonardo da Vinci czy Krzysztof Kolumb.

Wydarzenie będzie miało także wymiar symboliczny dla fanów futbolu. Ceremonia będzie formą pożegnania ze stadionem San Siro. Obiekt wybudowany w latach 20. XX wieku ma zostać wyburzony po 2030 roku, gdy powstanie nowa arena dla AC Milan i Interu. – Tego wieczora arena nie będzie rozbrzmiewać piłkarskimi okrzykami, lecz emocjami olimpijskiego ducha – podkreśla Maria Laura Iascone z Fundacji Milano Cortina.