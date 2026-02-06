Polska snowboardzistka Aleksandra Król-Walas, to dwukrotna medalistka mistrzostw świata.

Z dwoma drugimi miejscami w Pucharze Świata w gigancie w tym roku, udowadnia, że powrót jest udany.

Jej głównym celem są igrzyska olimpijskie. Czy uda jej się zdobyć upragniony medal i pobić rekord polskiego snowboardu?

Dziewczyna z Nowego Targu wywalczyła w tej specjalności dwa brązowe medale mistrzostw świata (2023 i 2025). W tym roku dwukrotnie była druga w zawodach Pucharu Świata w gigancie. Była też na podium w nieolimpijskim slalomie równoległym.

Aleksandra Król-Walas: Priorytetem są igrzyska olimpijskie

- Dla mnie priorytetem są igrzyska olimpijskie - mówiła Aleksandra Król-Walas w rozmowie z „SE”. - Dlatego wróciłam na stok po ciąży. Brakuje mi tego medalu i będę o niego walczyć. A przerwa macierzyńska na pewno mi pomogła. Może kiedyś za bardzo chciałam sukcesu, a po urodzeniu dziecka priorytety się zmieniły. Z radością wracam do domu. Byłam też zdziwiona, jak szybko ciało doszło do siebie. Nie zapomniałam techniki jazdy - podkreślała.

Na treningu wygrała z supergwiazdą - Czeszką Ester Ledecką

W gigancie równoległym (PGS) Król-Walas ma w dorobku wygrane wyścigi z niemal całą czołówką światową. Niemal, bo tylko na treningu wygrała z supergwiazdą, Czeszką Ester Ledecką, mistrzynią olimpijską 2018 i 2022. Niedawno uległa jej w nieolimpijskim slalomie.

Jak dotąd najlepsze osiągnięcie olimpijskie polskiego snowboardu to 4. miejsce Jagny Marczułajtis właśnie w gigancie równoległym (2002).

