Władimir Semirunnij, były rosyjski medalista MŚ juniorów, zadebiutuje na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie jako reprezentant Polski.

Po agresji Rosji na Ukrainę, sportowiec odciął się od międzynarodowej rywalizacji i otrzymał polskie obywatelstwo, potępiając wojnę.

Władimir zdobył już srebrny i brązowy medal MŚ dla Polski, a jego specjalnością są najdłuższe dystanse.

Czy polski łyżwiarz spełni swoje marzenie o medalu olimpijskim? Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej o jego szansach!

Semirunnij przebywa w Polsce od końca roku 2022, a obywatelstwo otrzymał przed pół rokiem. Potępił rosyjską agresję. Przez pierwsze półtora roku mieszkał w zajeździe Bar Janosik w Kolonii Zawada, skąd pokonywał biegiem 7 km do krytego toru łyżwiarskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Teraz wynajmuje mieszkanie w tym mieście. Opanował w dużej mierze język polski, a nauczycielką obecnie jest jego dziewczyna, Klaudia, także łyżwiarka.

Władimir Semirunnij: Biorę na siebie więcej odpowiedzialności

- Czuję się Polakiem, bo jestem już obywatelem – powiedział „Super Expressowi” przed odlotem do Mediolanu. – Dobrze rozmawiam po polsku i już trzeci rok trenuję w polskiej kadrze. Czuję się tu jak w domu. Chciałbym spotykać się z rodzicami, ale nie będę kłamał, że dobrze jest też mieszkać samemu. Robię to, co chcę, a jednocześnie zachowuję sportową dyscyplinę. Fajnie, że sam siebie pilnuję i biorę na siebie więcej odpowiedzialności - przekonuje.

Nie mam problemu z tym, żeby patrzeć przez pięć godzin w ścianę

Jego specjalność to najdłuższe dystanse: 5000 i 10 000 metrów.

- Od początku poszedłem w długie dystanse - opowiada. - Sprint jakoś mi nie szedł. Ani długie dystanse ani łyżwiarstwo i jego trening nie są jednak nudne. W lato ćwiczymy także na rowerach i na łyżworolkach. Nie mam problemu z tym, żeby patrzeć przez pięć godzin w ścianę kręcąc na rowerze stacjonarnym - zaznacza.

Jego ulubionym dystansem jest dziesięć tysięcy metrów

Rok temu w barwach Polski wywalczył srebrny medal MŚ na dystansie 10 000 m i brązowy na 5 000 m. W obecnym sezonie może poszczycić się najlepszym wynikiem na świecie i drugim w historii konkurencji - 12.28,05 min.

- Lepszy jestem na dziesięć tysięcy. To mój ulubiony dystans – deklaruje.

Bardzo pragnąłby wystąpić w Mediolanie nie tylko na „dziesiątce”, ale i na „piątce”, na której ma 13. lokatę w tabeli sezonu. Niestety, jest pierwszym rezerwowym na tym krótszym dystansie i niemal do końca będzie musiał czekać na ewentualne otwarcie się okazji.

