Otwarcie igrzysk olimpijskich 2026: O której godzinie? Polacy ruszają walczyć o medale

Otwarcie igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo zaplanowano na piątek, 6 lutego

Wszyscy sportowcy przemaszerują w dwóch paradach olimpijczyków

O której godzinie odbędzie się ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich 2026?

Otwarcie igrzysk olimpijskich: Nowoczesny styl i włoskie tradycje

Odliczanie dobiegło końca. W piątek wieczorem Włochy staną się centrum sportowego świata. 58. ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich, zaplanowana na godzinę 20:00 na stadionie San Siro, ma być hołdem dla włoskiej tożsamości, ale w nowoczesnym i żartobliwym wydaniu.

Główna część uroczystości odbędzie się w Mediolanie, ale świętować będą również alpejskie ośrodki: Cortina d’Ampezzo, Livigno i Predazzo. Organizatorzy zapowiadają artystyczną podróż przez historię, podczas której wspomniane zostaną takie postacie jak Leonardo da Vinci czy Krzysztof Kolumb. Nie zabraknie akcentów, z których słynie Italia: mody, designu i kuchni. O oprawę muzyczną zadbają światowe gwiazdy, w tym Andrea Bocelli, Laura Pausini oraz Mariah Carey.

Dwa znicze odpalone pierwszy raz w historii

Tegoroczna ceremonia przełamie schematy. Po raz pierwszy w dziejach igrzysk olimpijski ogień zapłonie w dwóch miejscach jednocześnie: przy Arco della Pace (Łuku Pokoju) w Mediolanie oraz na Piazza Dibona w Cortinie d’Ampezzo. Włoskie media spekulują, że zaszczyt zapalenia zniczy przypadnie legendom narciarstwa alpejskiego – Albertoombie i Deborah Compagnoni.

Nietypowa będzie również parada narodów. Delegacje zostaną podzielone, aby sportowcy rywalizujący w górach nie musieli podróżować do Mediolanu. W efekcie Polska będzie miała dwoje chorążych w różnych lokalizacjach. Panczenistka Natalia Czerwonka poniesie flagę na San Siro, a skoczek narciarski Kamil Stoch będzie reprezentował kraj w Predazzo.

Wśród gości honorowych na trybunach zasiądą m.in. prezydent RP Karol Nawrocki oraz wiceprezydent USA J.D. Vance.

Do 22 lutego sportowcy powalczą o 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Reprezentacja Polski liczy 60 zawodników (w tym rezerwową bobsleistkę Marikę Zandecką) i wystartuje w 12 dyscyplinach. Polaków zabraknie jedynie w curlingu, hokeju na lodzie, narciarstwie dowolnym i skeletonie. Transmisje z igrzysk olimpijskich Mediolan Cortina w Eurosporcie i HBO Max.

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich 2026 zaplanowana jest na piątek, 6 lutego. Początek o godzinie 20:00. Na relację na żywo zapraszamy na SuperSport.se.pl.