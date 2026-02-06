Gigantyczna kasa dla Snoop Dogga za igrzyska. On naprawdę w to zagrał

Współpraca z telewizją

Choć Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo formalnie jeszcze się nie zaczęły, uwaga świata już skupia się na jednej, bardzo nietypowej postaci. Snoop Dogg, ikona amerykańskiego rapu, pojawił się w północnych Włoszech z olimpijskim ogniem.

Muzyk ogłosił, że obejmie funkcję, której wcześniej nie było – zostanie pierwszym w historii honorowym trenerem reprezentacji USA. Ma już zresztą olimpijskie doświadczenie, bo podczas igrzysk w Paryżu pracował jako specjalny korespondent stacji NBC.

ZOBACZ TEŻ: Medalowe szanse Polski na IO. Największe nadzieje, sylwetki, kiedy starty

Artysta przeszedł ulicami miast północnych Włoch w swoim charakterystycznym białym dresie, niosąc pochodnię i zapowiadając zbliżającą się inaugurację imprezy. Podkreślał, że to dla niego ogromne wyróżnienie i szansa na dzielenie się dobrą energią.

Snoop Doggy Dogg się dorobi na igrzyskach

Na symbolicznym udziale nie zamierza jednak poprzestać. W trakcie igrzysk Snoop Dogg ma pełnić pionierską funkcję honorowego trenera amerykańskiej kadry. Jak tłumaczył w mediach społecznościowych, jego rola będzie polegać na wspieraniu zawodników poza arenami, celebrowaniu ich wysiłku i dodawaniu motywacji.

ZOBACZ TEŻ: Igrzyska 2026: Znamy nagrody dla Polaków. Złoty medalista wypcha portfel, ale forsa to nie koniec!

W kuluarach sporo mówi się także o potencjalnych zarobkach gwiazdora, szacowanych na podstawie doniesień z poprzednich igrzysk. Według nowojorskiego inwestora Henry’ego McNamary, za promocję zawodów w Paryżu Snoop Dogg mógł inkasować nawet 500 tysięcy dolarów dziennie.

Łącznie, za 16 dni obecności, artysta miał zarobić około 8 milionów dolarów plus pokrycie kosztów.

Transmisje z igrzysk olimpijskich Mediolan Cortina w Eurosporcie i HBO Max.