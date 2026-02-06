Polscy medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo 2026 otrzymają sowite nagrody.

Za złoty medal sportowcy mogą liczyć na pakiet o wartości ponad miliona złotych, w tym gotówkę, samochód i mieszkanie.

Sprawdź, jakie premie czekają na srebrnych i brązowych medalistów oraz co przygotowano dla trenerów i drużyn.

Złoty medal na wagę... fortuny

Zdobycie złotego medalu na zimowych igrzyskach w 2026 roku będzie dla polskiego sportowca nie tylko zwieńczeniem kariery, ale również ogromnym zastrzykiem finansowym. Polski Komitet Olimpijski (PKOl) przygotował dla mistrza w konkurencji indywidualnej aż 500 tysięcy złotych w gotówce oraz nowość – 250 tysięcy złotych w tokenach kryptowalutowych. To jednak nie koniec. Zwycięzca otrzyma także samochód marki Toyota Corolla, dwupokojowe mieszkanie, obraz, voucher na wakacje i biżuterię.

Do tego dochodzą premie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT), które łącznie wyniosą ponad 520 tys. zł. Kwota ta zostanie wypłacona w dwóch częściach: jednorazowo blisko 112 tys. zł, a reszta w 24 miesięcznych ratach po około 17 tys. zł. Sumując same nagrody finansowe, mistrz olimpijski wzbogaci się o ponad 1,02 mln zł w gotówce, nie licząc wartości tokenów i nagród rzeczowych. Warto dodać, że każdy medalista po ukończeniu 40. roku życia może liczyć na tzw. emeryturę olimpijską.

Srebro i brąz również sowicie nagrodzone

Sportowcy, którzy staną na drugim i trzecim stopniu podium, również nie będą mieli powodów do narzekań. Za srebrny medal w konkurencji indywidualnej PKOl przewidział 400 tys. zł w gotówce i 200 tys. zł w tokenach. Ministerstwo dołoży do tego premię w wysokości niemal 450 tys. zł, wypłacaną w podobnym systemie ratalnym.

Brązowy medalista może liczyć na 300 tys. zł w gotówce i 150 tys. zł w tokenach od PKOl. Z kolei łączna premia od MSiT wyniesie w tym przypadku prawie 395 tys. zł. Zarówno srebrni, jak i brązowi medaliści otrzymają również nagrody rzeczowe w postaci obrazów, voucherów na wakacje oraz biżuterii o odpowiednio niższej wartości.

Co z nagrodami dla drużyn i trenerów?

Nagrody przewidziano także dla medalistów w konkurencjach drużynowych, w tym dwuosobowych. Co istotne, podane kwoty przypadają na jedną osobę. Za złoto każdy członek drużyny otrzyma 250 tys. zł w gotówce i tyle samo w tokenach, a także jednopokojowe mieszkanie. Srebro to po 200 tys. zł w gotówce i tokenach, a brąz – po 150 tys. zł w obu formach.

PKOl i MSiT nie zapomniały również o trenerach medalistów oraz sportowcach, którzy zajmą miejsca 4-8. Dla nich przewidziano premie finansowe i nagrody w tokenach. Oficjalne rozpoczęcie igrzysk w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo zaplanowano na piątek, a sportowe zmagania potrwają do 22 lutego.

