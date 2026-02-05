Już skandal z Rosją, a igrzyska jeszcze się nie zaczęły! I to na oczach prawej ręki Trumpa

Kamil Heppen
PAP
2026-02-05 22:53

Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo oficjalnie rozpoczną się 6 lutego, ale już dzień wcześniej doszło do skandalu z Rosją w tle. Rywalizacja w turnieju hokejowym wystartowała przed całą imprezą, a podczas meczu hokeistek USA - Czechy doszło do incydentu z rosyjską flagą! Wszystko na oczach wiceprezydenta USA, J.D. Vance'a.

Skandal na meczu Czechy - USA

Autor: Petr David Josek/ Associated Press Skandal na meczu Czechy - USA

Podczas czwartkowego meczu hokeistek USA - Czechy (5:1) w rywalizacji olimpijskiej w Mediolanie doszło do incydentu z rosyjską flagą, którą ktoś powiesił obok czeskiego boksu. Jako pierwsza zauważyła ją rezerwowa bramkarka. Natychmiast poinformowano organizatorów i światową federację. Flaga została szybko zdjęta przez menedżerkę turnieju. Wówczas podszedł do niej mężczyzna, wyrwał jej flagę i zabrał ze sobą. Cała sytuacja zdenerwowała czeskie hokeistki, które w starciu z jednymi z faworytek nie miały wielu atutów.

Skandal na igrzyskach na oczach prawej ręki Trumpa

- Reakcja organizatorów i federacji hokejowej była szybka, ale całe wydarzenie nie było dla nas miłe - powiedziała menedżerka czeskiej drużyny, Tereza Sadilova.

Drużyny z Rosji i Białorusi nie mogą startować w igrzyskach ze względu na wojnę na Ukrainie. MKOl dopuścił do udziału jako neutralnych sportowców 20 sportowców z obydwu krajów. Musieli oni spełnić kryteria nie tylko sportowe, m.in. nie popierać agresji wojskowej na Ukrainę.

Spotkanie, niezależnie od incydentu z flagą, rozgrywane było w specjalnym reżimie bezpieczeństwa, ponieważ w jego trakcie dotarł na trybuny wiceprezydent USA - J.D. Vance. Prawa ręka Donalda Trumpa na żywo obejrzała zwycięstwo amerykańskich hokeistek. W piątek amerykański wysłannik weźmie udział w oficjalnej ceremonii otwarcia ZIO 2026 - podobnie jak kilkunastu innych przywódców, w tym Karol Nawrocki. Początek głównej części wydarzenia o godzinie 20 na słynnym stadionie San Siro w Mediolanie.

