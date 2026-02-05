Igrzyska 2026: Gwiazda skoków rezygnuje z występu! Kibice nie będą zadowoleni

Przypomnijmy, że przed rozpoczynającymi się Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi Mediolan-Cortina 2026 doszło do sporych zmian w skokach narciarskich. Zarówno w rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn przygotowano tylko 50 miejsc startowych, rezygnując całkowicie z kwalifikacji i zmniejszając kwoty startowe dla najlepszych. Ucierpieli na tym przede wszystkim czołowi skoczkowie świata - m.in. medaliści olimpijscy z ostatnich igrzysk: Manuel Fettner (srebrny na skoczni normalnej), Dawid Kubacki (brązowy na skoczni normalnej) i Karl Geiger (brązowy na skoczni dużej). Ze względu na okrojone miejsca nie mogli pojechać na igrzyska i walczyć o obronę medali. Z kolei na liście startowej znalazło się miejsce dla 3 Francuzów i Włochów, a także 2 Rumunów, Turków czy Estończyków... Ci ostatni tuż przed pierwszymi skokami w Predazzo musieli jednak wycofać jednego z zawodników.

Artti Aigro rezygnuje z występu na igrzyskach. Co z wolnym miejscem?

Występ Arttiego Aigro na igrzyskach od tygodni stał pod znakiem zapytania. 31 grudnia zaliczył on groźny upadek podczas rywalizacji w Garmisch-Partenkirchen w ramach Turnieju Czterech Skoczni. Estończycy postanowili jednak zabrać do Predazzo swoją największą gwiazdę, choć Aigro wciąż toczy walkę z czasem. Wiadomo już, że przegrał ją w kontekście występu na skoczni normalnej (HS107).

"Po długim oczekiwaniu i zmaganiu się z kontuzją zdecydowałem się opuścić rywalizację na normalnej skoczni i dać z siebie wszystko, aby wystąpić na dużym obiekcie podczas igrzysk olimpijskich. Wykorzystam te dni na maksymalną regenerację i przygotowanie mojej nogi do startu na dużej skoczni" - przekazał w czwartek, kilka godzin przed startem oficjalnych treningów, 35. zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, którego w tym roku jeszcze nie widzieliśmy na skoczni.

Jego decyzja oznacza, że olimpijska rywalizacja indywidualna mężczyzn na normalnej skoczni odbędzie się w stawce zaledwie 49 zawodników. Zmiany w przepisach sprawiły, że nie ma rezerwowych i nikt nie zajmie miejsca zwolnionego przez Aigro... Konkurs skoczków zaplanowano na poniedziałek, 9 lutego. Wcześniej w czwartek i niedzielę odbędą się ich oficjalne treningi.