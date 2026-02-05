O której dzisiaj skoki? Polacy będą skakać na olimpijskiej skoczni w Predazzo

Polskie skoki w Predazzo? To już dzisiaj. Skoczkowie i skoczkinie pojawią się na skoczni jeszcze przed oficjalnym otwarciem igrzysk. Ceremonia inauguracji dopiero w piątkowy wieczór, lecz treningi już w dziś. W czwartek pierwsze na belce startowej zobaczymy Polki – Polę Bełtowską i Annę Twardosz. Ich sesja treningowa zacznie się o 17.00.

Następnie na skoczni pojawią się Kamil Stoch, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Trening mężczyzn zaplanowano na czwartek, 5 lutego, na godzinę 20.00.

ZOBACZ TEŻ: Adam Małysz napompował balonik przed igrzyskami? "Jest bardzo mocny psychicznie"

To dopiero wstęp do właściwej rywalizacji o olimpijskie krążki, która rozpocznie się w kolejnych dniach. Pod galerią zdjęć przedstawiamy dokładny plan startów Polek i Polaków na olimpijskiej skoczni HS 109.

48

Starty Polaków na skoczni HS-109, igrzyska w Predazzo: