O której dzisiaj skoki? Polacy będą skakać na olimpijskiej skoczni w Predazzo

Polskie skoki w Predazzo? To już dzisiaj. Skoczkowie i skoczkinie pojawią się na skoczni jeszcze przed oficjalnym otwarciem igrzysk. Ceremonia inauguracji dopiero w piątkowy wieczór, lecz treningi już w dziś. W czwartek pierwsze na belce startowej zobaczymy Polki – Polę Bełtowską i Annę Twardosz. Ich sesja treningowa zacznie się o 17.00.
Następnie na skoczni pojawią się Kamil Stoch, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Trening mężczyzn zaplanowano na czwartek, 5 lutego, na godzinę 20.00.
ZOBACZ TEŻ: Adam Małysz napompował balonik przed igrzyskami? "Jest bardzo mocny psychicznie"
To dopiero wstęp do właściwej rywalizacji o olimpijskie krążki, która rozpocznie się w kolejnych dniach. Pod galerią zdjęć przedstawiamy dokładny plan startów Polek i Polaków na olimpijskiej skoczni HS 109.
Starty Polaków na skoczni HS-109, igrzyska w Predazzo:
- Czwartek (5 lutego) - 17.00 (trening kobiet),
- Czwartek (5 lutego) - 20.00 (trening mężczyzn)
- Piątek (6 lutego) - 8.55: 2. trening kobiet (Platforma MAX).
- Sobota (7 lutego) - 17.40: seria próbna Platforma MAX).
- FINAŁ: Sobota (7 lutego) - 18.45: konkurs kobiet (Eurosport 1 i Platforma MAX).
- Niedziela (8 lutego) - 18:55: trening mężczyzn (Eurosport 1 i Platforma MAX).
- FINAŁ: Poniedziałek (9 lutego) - 17:55: seria próbna, a następnie konkurs (Eurosport 1 i Platforma MAX) ; konkurs startuje o godz. 18.45.
- FINAŁ: Wtorek (10 lutego) - 17:25: seria próbna przed konkursem drużyn mieszanych i konkurs (Eurosport 1 i platforma MAX) ; konkurs startuje o godz. 18.20.