O której dzisiaj skoki? Polacy będą skakać na olimpijskiej skoczni w Predazzo

Michał Skiba
2026-02-05 11:45

Dziś skoczkowie po raz pierwszy wypróbują olimpijski obiekt. Najlepsi zawodnicy globu zameldują się w Predazzo, gdzie w najbliższych dniach rozstrzygnie się walka o medale igrzysk. Kiedy dziś zobaczymy skoki na IO 2026? Sprawdź harmonogram startów Polaków.

Skocznia Predazzo

i

Polskie skoki w Predazzo? To już dzisiaj. Skoczkowie i skoczkinie pojawią się na skoczni jeszcze przed oficjalnym otwarciem igrzysk. Ceremonia inauguracji dopiero w piątkowy wieczór, lecz treningi już w dziś. W czwartek pierwsze na belce startowej zobaczymy Polki – Polę Bełtowską i Annę Twardosz. Ich sesja treningowa zacznie się o 17.00.

Następnie na skoczni pojawią się Kamil Stoch, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Trening mężczyzn zaplanowano na czwartek, 5 lutego, na godzinę 20.00.

To dopiero wstęp do właściwej rywalizacji o olimpijskie krążki, która rozpocznie się w kolejnych dniach. Pod galerią zdjęć przedstawiamy dokładny plan startów Polek i Polaków na olimpijskiej skoczni HS 109.

Starty Polaków na skoczni HS-109, igrzyska w Predazzo:

  • Czwartek (5 lutego) - 17.00 (trening kobiet),
  • Czwartek (5 lutego) - 20.00 (trening mężczyzn)
  • Piątek (6 lutego) - 8.55: 2. trening kobiet (Platforma MAX).
  • Sobota (7 lutego) - 17.40: seria próbna Platforma MAX).
  • FINAŁ: Sobota (7 lutego) - 18.45: konkurs kobiet (Eurosport 1 i Platforma MAX).
  • Niedziela (8 lutego) - 18:55: trening mężczyzn (Eurosport 1 i Platforma MAX).
  • FINAŁ: Poniedziałek (9 lutego) - 17:55: seria próbna, a następnie konkurs (Eurosport 1 i Platforma MAX) ; konkurs startuje o godz. 18.45.
  • FINAŁ: Wtorek (10 lutego) - 17:25: seria próbna przed konkursem drużyn mieszanych i konkurs (Eurosport 1 i platforma MAX) ; konkurs startuje o godz. 18.20.
