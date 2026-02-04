Adam Małysz napompował balonik przed igrzyskami? "Jest bardzo mocny psychicznie"

Od sobotniego konkursu indywidualnego pań rozpocznie się walka o medale na skoczniach w Predazzo. W niedzielę odbędą one trening przed wtorkowymi mikstami, a już w poniedziałek do rywalizacji o olimpijskie krążki staną panowie. Jaki będzie w tym udział polskich skoczków? – Chciałbym, by powalczyli. Wiadomo, że na dużej skoczni, na przedolimpijskiej próbie w lecie Super Team wygrał Kamil [Stochem] z Dawidem [Kubackim]. Trudno powiedzieć, żeby to nie była nasza skocznia – podkreśla Adam Małysz.

– Predazzo ma coś takiego do siebie, że my się tam dobrze czujemy. A ja mam też honorowe obywatelstwo Predazzo, jestem z tego bardzo dumny. W końcu tam zdobyłem podwójne mistrzostwo świata. To były jedne z najpiękniejszych chwil w moim życiu, będę mocno trzymał za chłopaków kciuki i mam nadzieję, że nie tylko oni sami dadzą z siebie wszystko, ale że i tę skocznię im pomogą – dodał.

Jeśli polski duet ma powtórzyć sukces z Letniego Grand Prix, to już w trochę innym składzie. We Włoszech będzie Stoch, nie będzie Kubackiego. Między potrójnym mistrzem olimpijskim, Kacprem Tomasiakiem i Pawłem Wąskiem rozegra się walka o miejsce w konkursie i reprezentowanie kraju. Oczkiem w głowie wszystkich kibiców jest zdecydowanie Tomasiak. Ostatnio odpoczywał, ominęły go mistrzostwa świata w lotach w Oberstdorfie oraz konkursy Pucharu Świata w Willingen. Młodzian po raz ostatni rywalizował w Sapporo (18 stycznia). – Myślę, że mu to nie zaszkodzi – uspokaja Adam Małysz.

– Wiem, że skaczą jeszcze Zakopanem, mają treningi. Kacper – z tego, co wiem – skacze bardzo dobrze. Chociaż nie chcę zapeszać – rzucił w kierunku dziennikarzy Małysz.

– Wiadomo, że to dla niego pierwsze igrzyska i w tak młodym wieku stres na pewno zawsze gdzieś towarzyszy. Ale widać po nim – i wszyscy to widzimy – że jest bardzo mocny psychicznie. To jest jego duży atut i coś, co daje mu jeszcze większą pewność siebie. Tym bardziej że ostatnie sukcesy i to, że już nie boi się wchodzić do czołowej „10” czy „15” Pucharu Świata, sprawiają, że nabiera doświadczenia. Myślę, że zrobi wszystko, żeby walczyć w Predazzo. Nie chcę mówić o medalach i nie dodawać kolejnego ciężaru na plecy. Cały czas wierzymy w chłopaków. Jest Kamil, jest też Paweł — zawodnik, który w zeszłym sezonie skakał naprawdę bardzo dobrze i potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji – dodał szef PZN.

