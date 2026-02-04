Natalia Maliszewska, polska łyżwiarka short trackowa, szykuje się do swoich trzecich igrzysk olimpijskich.

Po pechowych występach w przeszłości, w tym dramacie w Pekinie, Maliszewska z nadzieją patrzy na Mediolan 2026.

Czy tym razem uda jej się zdobyć upragniony medal olimpijski? Odkryj jej szanse i oczekiwania.

Natalia Maliszewska należy do czołówki w short tracku, regularnie przywożąc medale z najważniejszych imprez. W jej bogatej kolekcji brakuje jednak tego jednego, najcenniejszego trofeum – medalu olimpijskiego. Dwa poprzednie starty na igrzyskach kończyły się dla niej ogromnym niedosytem. Czy zasada "do trzech razy sztuka" zadziała w jej przypadku podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie?

Pekin, czyli olimpijski koszmar, o którym trudno zapomnieć

Poprzednie igrzyska w Pekinie w 2022 roku miały być dla Maliszewskiej szansą na życiowy sukces. Polka jechała do Chin jako jedna z faworytek na dystansie 500 metrów. Pozytywny wynik testu na koronawirusa i organizacyjne komplikacje sprawiły, że została zamknięta w izolacji i nie dopuszczono jej do startu w kluczowej konkurencji.

Później wprawdzie udało jej się wystartować na 1000 metrów, i tam pech jej nie opuścił – w biegu ćwierćfinałowym zaliczyła upadek. Ostatecznie z Pekinu wróciła z szóstym miejscem w sztafecie, co było wynikiem znacznie poniżej jej ogromnych ambicji i możliwości.

"Chciałabym, żeby te igrzyska wreszcie były prawdziwe"

Teraz, szykując się do swojego trzeciego olimpijskiego startu, Maliszewska nie ukrywa, że chce przede wszystkim odczarować złą passę. Jak sama przyznaje, podchodzi do zawodów w Mediolanie ze spokojem

- Chciałabym, żeby igrzyska olimpijskie wreszcie były dla mnie prawdziwe - powiedziała Maliszewska, cytowana przez PAP. - Wystarczy, że wystartuję bez żadnych dodatkowych dram. Chcę zrobić wszystko, co mogę. Chcę zebrać masę wspomnień i wyjechać w całości. Nie mogę doczekać się Mediolanu i tej atmosfery. Liczę jednak, że będę mogła pokazać pełnię swoich umiejętności - wyznała reprezentantka Polski.

W jakich konkurencjach wystartuje Natalia Maliszewska?

Jej głównym celem pozostaje bieg na 500 metrów, gdzie od lat należy do czołówki. Kibice nadzieje wiążą także z występem w sztafecie mieszanej. Podczas styczniowych mistrzostw Europy polski zespół z Maliszewską w składzie wywalczył srebrny medal, co potwierdza, że drużyna jest w stanie walczyć z najlepszymi na świecie.

