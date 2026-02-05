O której godzinie skoki na igrzyskach? Plan konkursów, treningi do zobaczenia na żywo

Kiedy pierwsze skoki w Predazzo?
Jeszcze przed oficjalną ceremonią otwarcia igrzysk reprezentanci Polski (i nie tylko) wyjadą na obiekt w Predazzo. Uroczysta inauguracja (i ślubowanie skoczków) odbędzie się w piątek wieczorem, ale pierwsze treningi zaplanowano już na czwartek. Jako pierwsze na skoczni zaprezentują się Polki – Pola Bełtowska i Anna Twardosz. Ich ostatnie próby treningowe rozpoczną się o 17.00.
ZOBACZ TEŻ: Adam Małysz napompował balonik przed igrzyskami? "Jest bardzo mocny psychicznie"
Później na rozbiegu zobaczymy Kamila Stocha, Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska. Trening mężczyzn zaplanowano na czwartek, 5 lutego, na godzinę 20.00. Tych zajęć jeszcze nie zobaczymy w telewizji.
Tak mieszka Kamil Stoch [Zdjęcia]
Pierwszy konkurs medalowy odbędzie się w sobotę, 7 lutego. Tego dnia Pola Bełtowska i Anna Twardosz wystartują na skoczni normalnej. Rywalizacja kobiet rozpocznie się o 18.45.
Zawody mężczyzn na skoczni normalnej zaplanowano na 9 lutego na godzinę 19.00. Dla Stocha, Tomasiaka i Wąska będzie to pierwsza medalowa szansa. Kolejna okazja pojawi się już dzień później, gdy Polacy wystąpią w konkursie drużyn mieszanych.
Starty Polaków na skoczni HS-109, igrzyska w Predazzo:
- Czwartek (5 lutego) - 17.00 (trening kobiet), 20.00 (trening mężczyzn)
- Piątek (6 lutego) - 8.55: 2. trening kobiet (Platforma MAX).
- Sobota (7 lutego) - 17.40: seria próbna Platforma MAX).
- FINAŁ: Sobota (7 lutego) - 18.45: konkurs kobiet (Eurosport 1 i Platforma MAX).
- Niedziela (8 lutego) - 18:55: trening mężczyzn (Eurosport 1 i Platforma MAX).
- FINAŁ: Poniedziałek (9 lutego) - 17:55: seria próbna, a następnie konkurs (Eurosport 1 i Platforma MAX) ; konkurs startuje o godz. 18.45.
- FINAŁ: Wtorek (10 lutego) - 17:25: seria próbna przed konkursem drużyn mieszanych i konkurs (Eurosport 1 i platforma MAX) ; konkurs startuje o godz. 18.20.