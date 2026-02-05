O której godzinie skoki na igrzyskach? Plan konkursów, treningi do zobaczenia na żywo

Kiedy pierwsze skoki w Predazzo?

Jeszcze przed oficjalną ceremonią otwarcia igrzysk reprezentanci Polski (i nie tylko) wyjadą na obiekt w Predazzo. Uroczysta inauguracja (i ślubowanie skoczków) odbędzie się w piątek wieczorem, ale pierwsze treningi zaplanowano już na czwartek. Jako pierwsze na skoczni zaprezentują się Polki – Pola Bełtowska i Anna Twardosz. Ich ostatnie próby treningowe rozpoczną się o 17.00.

Później na rozbiegu zobaczymy Kamila Stocha, Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska. Trening mężczyzn zaplanowano na czwartek, 5 lutego, na godzinę 20.00. Tych zajęć jeszcze nie zobaczymy w telewizji.

Pierwszy konkurs medalowy odbędzie się w sobotę, 7 lutego. Tego dnia Pola Bełtowska i Anna Twardosz wystartują na skoczni normalnej. Rywalizacja kobiet rozpocznie się o 18.45.

Zawody mężczyzn na skoczni normalnej zaplanowano na 9 lutego na godzinę 19.00. Dla Stocha, Tomasiaka i Wąska będzie to pierwsza medalowa szansa. Kolejna okazja pojawi się już dzień później, gdy Polacy wystąpią w konkursie drużyn mieszanych.

Starty Polaków na skoczni HS-109, igrzyska w Predazzo: