O której godzinie skoki na igrzyskach? Plan konkursów, treningi do zobaczenia na żywo

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-02-05 10:00

Skoczkowie już są gotowi, aby sprawdzić olimpijską skocznię. Niedługo pojawią się w Predazzo, gdzie za kilka dni powalczą o medale igrzysk. O której i kiedy skoki na IO 2026? Oto dokładny plan startów Polaków na najbliższe dni. Okazuje się, że olimpijskie treningi i serie próbne również będzie można obejrzeć na żywo.

Sapporo skoki 18.01.26

i

Autor: Toshifumi Kitamura/ East News Kacper Tomasiak w Sapporo

Kiedy pierwsze skoki w Predazzo?

Jeszcze przed oficjalną ceremonią otwarcia igrzysk reprezentanci Polski (i nie tylko) wyjadą na obiekt w Predazzo. Uroczysta inauguracja (i ślubowanie skoczków) odbędzie się w piątek wieczorem, ale pierwsze treningi zaplanowano już na czwartek. Jako pierwsze na skoczni zaprezentują się Polki – Pola Bełtowska i Anna Twardosz. Ich ostatnie próby treningowe rozpoczną się o 17.00.

Później na rozbiegu zobaczymy Kamila Stocha, Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska. Trening mężczyzn zaplanowano na czwartek, 5 lutego, na godzinę 20.00. Tych zajęć jeszcze nie zobaczymy w telewizji.

Pierwszy konkurs medalowy odbędzie się w sobotę, 7 lutego. Tego dnia Pola Bełtowska i Anna Twardosz wystartują na skoczni normalnej. Rywalizacja kobiet rozpocznie się o 18.45.

Zawody mężczyzn na skoczni normalnej zaplanowano na 9 lutego na godzinę 19.00. Dla Stocha, Tomasiaka i Wąska będzie to pierwsza medalowa szansa. Kolejna okazja pojawi się już dzień później, gdy Polacy wystąpią w konkursie drużyn mieszanych.

Starty Polaków na skoczni HS-109, igrzyska w Predazzo:

  • Czwartek (5 lutego) - 17.00 (trening kobiet), 20.00 (trening mężczyzn)
  • Piątek (6 lutego) - 8.55: 2. trening kobiet (Platforma MAX).
  • Sobota (7 lutego) - 17.40: seria próbna Platforma MAX).
  • FINAŁ: Sobota (7 lutego) - 18.45: konkurs kobiet (Eurosport 1 i Platforma MAX).
  • Niedziela (8 lutego) - 18:55: trening mężczyzn (Eurosport 1 i Platforma MAX).
  • FINAŁ: Poniedziałek (9 lutego) - 17:55: seria próbna, a następnie konkurs (Eurosport 1 i Platforma MAX) ; konkurs startuje o godz. 18.45.
  • FINAŁ: Wtorek (10 lutego) - 17:25: seria próbna przed konkursem drużyn mieszanych i konkurs (Eurosport 1 i platforma MAX) ; konkurs startuje o godz. 18.20.
KAMIL STOCH
Kacper Tomasiak
PREDAZZO