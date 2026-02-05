Damian Żurek, wielka nadzieja na igrzyska w Mediolanie. Sylwetka, najważniejsze informacje

Damian Żurek, wszystko co musisz wiedzieć o polskim panczeniście

A na olimpijski sukces w łyżwach liczy się dlatego, bo już bardzo długo trwa wyczekiwanie na kolejny sukces. Od dwunastu lat panczeniści czekają na przełamanie niekorzystnej serii bez medalu. Nadzieje na jej przerwanie wiązane są właśnie z Damianem Żurkiem. Polska dawno nie miała zawodnika tak regularnie meldującego się na podium. Żurek specjalizuje się w sprintach – na 500 i 1000 metrów. Na obu tych dystansach zajął drugie miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W obu też wystartuje podczas igrzysk. Żurek sprawia, że dawno Polacy czuli się tak mocni przed olimpijskimi startami.

ZOBACZ TEŻ: Igrzyska 2026 w Mediolanie. Ceny noclegów zwalają z nóg. Kibice zapłacą fortunę!

Damian Żurek we wrześniu skończy 27 lat. Pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego, od niemal zawsze kojarzonego z miejscem do uprawiania łyżwiarstwa szybkiego (oprócz legendarnego toru Stegny). To w Tomaszowie znajduje się jedyny w kraju całoroczny tor lodowy do ścigania się na łyżwach. Obiekt regularnie gości zawody Pucharu Świata, mistrzostwa Polski, a kilka lat temu odbyły się tam również mistrzostwa świata juniorów.

I to właśnie na początku stycznia Tomaszów Mazowiecki był gospodarzem mistrzostw Europy, gdzie Żurek zgarnął dwa złota – zarówno na 500, jak i 1000 metrów.

6

Jego udział w poprzednich igrzyskach (Pekin 2022) stał pod znakiem zapytania z powodu pandemii. Ostatecznie pojechał do Pekinu, jednak do walki o medale było daleko – zajął 11. miejsce na 500 metrów i 13. na dystansie 1000 metrów. Gdy wyciągnąć z CV jego największy dotychczasowy sukces, będzie to brązowy medal mistrzostw świata na 500 metrów, zdobyty w 2024 roku w kanadyjskim Calgary.

ZOBACZ TEŻ: Kim jest Władimir Siemirunnij? Uciekł z Rosji, by zdobywać medale dla Polski. Kiedy jego starty na igrzyskach?

Na początku roku postraszył bezpośrednich konkurentów do medalu. Wygrał w zawodach Pucharu Świata w Inzell na dystansie 500 metrów, osiągając rekord toru. W Mediolanie ma mknąć po medal właśnie na pół kilometra, ale w starcie na cały kilometr też będzie mocny...

STARTY DAMIANA ŻURKA PODCZAS IO W MEDIOLANIE:

11 lutego18:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1000 metrów mężczyzn, finał.

14 lutego17:00 – łyżwiarstwo szybkie – 500 metrów mężczyzn, finał.