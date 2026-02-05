Władimir Siemirunnij, rosyjski panczenista, po inwazji na Ukrainę wybrał Polskę jako swój nowy dom i reprezentuje biało-czerwone barwy.

Po otrzymaniu polskiego obywatelstwa szybko stał się czołowym zawodnikiem, zdobywając medale mistrzostw świata i Europy.

Poznaj jego drogę do sukcesu i daty startów na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026, gdzie ma szansę na medal.

Z Jekaterynburga do Tomaszowa Mazowieckiego. Trudna droga do polskiej kadry

Władimir Siergiejewicz Siemirunnij urodził się 11 grudnia 2002 roku w obwodzie swierdłowskim. Od najmłodszych lat wykazywał ogromny talent do łyżwiarstwa szybkiego, zdobywając medale na mistrzostwach świata juniorów jeszcze w barwach Rosji. Przełomowym momentem w jego życiu i karierze była inwazja Rosji na Ukrainę. Młody sportowiec podjął odważną decyzję o emigracji, nie chcąc być kojarzonym z reżimem agresora.

Przeczytaj także: Porzucił Rosję i został rekordzistą Polski! Władimir Semirunnij będzie gwiazdą Igrzysk 2026?

Jego nowym domem stała się Polska. Trafił do Klubu Sportowego Pilica Tomaszów Mazowiecki, gdzie trenuje pod okiem cenionego szkoleniowca Pawła Abratkiewicza. Kluczowym momentem był sierpień 2025 roku, kiedy to oficjalnie otrzymał polskie obywatelstwo, co otworzyło mu drogę do reprezentowania biało-czerwonych barw na najważniejszych imprezach, w tym na igrzyskach olimpijskich.

Jego talent eksplodował niemal natychmiast. Już w 2025 roku, podczas mistrzostw świata w Hamar, Siemirunnij wywalczył dla Polski wicemistrzostwo świata na 10 000 m oraz brązowy medal na dystansie 5000 m. Potwierdzeniem jego dominacji był tytuł mistrza Europy na 5000 m, zdobyty w styczniu 2026 roku na torze w Tomaszowie Mazowieckim.

Zobacz też: Rosjanin otrzymał polskie obywatelstwo od Nawrockiego i pojedzie na igrzyska?! Rosyjskie media grzmią

Kiedy startuje Władimir Siemirunnij na Igrzyskach Olimpijskich 2026?

Wszyscy kibice z niecierpliwością wyczekują jego występów na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 w Mediolanie-Cortina d'Ampezzo. Specjalizujący się w długich dystansach panczenista jest typowany na jednego z faworytów do medalu.

Najważniejsze starty Władimira Siemirunnija na IO 2026:

10 000 m (finał): 13 lutego 2026, godz. 16:00

1500 m (finał): 19 lutego 2026, godz. 16:30

5000 m: Jest również pierwszym rezerwowym na tym dystansie, co oznacza, że jego start zależy od ewentualnej rezygnacji innego zawodnika.

Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Sprawdź swoją wiedzę Pytanie 1 z 15 W którym roku Polacy zdobyli pierwszy medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich? 1924 1956 1972 Następne pytanie