Kontuzja gwiazdy skoków. Dramat podczas Turnieju Czterech Skoczni. Są nowe informacje!

Mateusz Sobiecki
2025-12-31 20:20

Znamy diagnozę po koszmarnym upadku Arttiego Aigro podczas treningu w Garmisch-Partenkirchen. Niestety, sprawdził się czarny scenariusz. Jak poinformował dziennikarz Eurosportu Kacper Merk, reprezentant Estonii doznał poważnych urazów kolana oraz stopy. Czeka go długa przerwa, która stawia pod znakiem zapytania jego najważniejsze starty w tym sezonie.

Artti Aigro

i

Autor: Eurosport/ X (Twitter) Artti Aigro

Turniej Czterech Skoczni: Artti Aigro doznał poważnej kontuzji!

Niepokojące wieści napłynęły z Garmisch-Partenkirchen, gdzie skoczkowie przygotowują się do noworocznego konkursu Turnieju Czterech Skoczni. Podczas drugiej sesji treningowej doszło do groźnego incydentu z udziałem reprezentanta Estonii, Arttiego Aigro.

26-latek oddał skok na odległość 127 metrów, jednak problemy pojawiły się tuż po wylądowaniu. Błąd techniczny i "odjazd" narty spowodowały utratę równowagi i bolesny upadek. Sytuacja szybko stała się poważna, gdy okazało się, że zawodnik nie jest w stanie podnieść się o własnych siłach.

Interwencja służb medycznych była natychmiastowa. Aigro został opatrzony na zeskoku, a następnie przetransportowany na noszach (toboganie), co sugeruje, że uraz może być poważny. W tej chwili pod dużym znakiem zapytania stoi jego udział w kwalifikacjach do noworocznych zawodów. Czekamy na oficjalne komunikaty dotyczące stanu zdrowia estońskiego skoczka.

Pojawiły się nowe informacje nt. kontuzji Arttiego Aigro

Artti Aigro ma naprawdę poważne problemy z dalszymi skokami. Niewykluczone, że utrudni mu to występ na igrzyskach olimpijskich. Dziennikarz Eurosportu Kacper Merk podał nowe informacje.

- Artti Aigro będzie pauzował 5-6 tygodni. Badanie rezonansem wykazało uszkodzenie więzadła pobocznego w lewym kolanie, do tego pęknięta kość śródstopia w lewej stopie -

