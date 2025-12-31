Kontuzja gwiazdy skoków. Dramat podczas Turnieju Czterech Skoczni. Są nowe informacje!

Turniej Czterech Skoczni: Artti Aigro doznał poważnej kontuzji!

Niepokojące wieści napłynęły z Garmisch-Partenkirchen, gdzie skoczkowie przygotowują się do noworocznego konkursu Turnieju Czterech Skoczni. Podczas drugiej sesji treningowej doszło do groźnego incydentu z udziałem reprezentanta Estonii, Arttiego Aigro.

26-latek oddał skok na odległość 127 metrów, jednak problemy pojawiły się tuż po wylądowaniu. Błąd techniczny i "odjazd" narty spowodowały utratę równowagi i bolesny upadek. Sytuacja szybko stała się poważna, gdy okazało się, że zawodnik nie jest w stanie podnieść się o własnych siłach.

Turniej Czterech Skoczni Ga-Pa: Stoch odpalił w Sylwestra! Klęska Żyły, rekord skoczni Embachera [WYNIKI 31.12.2025]

Interwencja służb medycznych była natychmiastowa. Aigro został opatrzony na zeskoku, a następnie przetransportowany na noszach (toboganie), co sugeruje, że uraz może być poważny. W tej chwili pod dużym znakiem zapytania stoi jego udział w kwalifikacjach do noworocznych zawodów. Czekamy na oficjalne komunikaty dotyczące stanu zdrowia estońskiego skoczka.

Pojawiły się nowe informacje nt. kontuzji Arttiego Aigro

Artti Aigro ma naprawdę poważne problemy z dalszymi skokami. Niewykluczone, że utrudni mu to występ na igrzyskach olimpijskich. Dziennikarz Eurosportu Kacper Merk podał nowe informacje.

- Artti Aigro będzie pauzował 5-6 tygodni. Badanie rezonansem wykazało uszkodzenie więzadła pobocznego w lewym kolanie, do tego pęknięta kość śródstopia w lewej stopie -

Kamil Stoch nie jedzie na MŚ