W niedzielę 15 lutego 2026 kolejne skoki na olimpijskiej skoczni w Predazzo.

O medale powalczą kobiety, a mężczyźni będą trenować przed konkursem duetów.

Sprawdź, o której skoki dzisiaj i gdzie będzie transmisja.

Kacper Tomasiak do srebra na normalnej skoczki dołożył brąz na skoczni dużej. - Brązowy medal wydaje się lżejszy od srebrnego - powiedział Tomasiak, który w olimpijskim konkursie na dużej skoczni w Predazzo przegrał tylko ze Słoweńcem Domenem Prevcem Japończykiem Renem Nikaido. 19-latek w sobotę skoczył 133 m i 138,5 m. Po pierwszej serii zajmował czwarte miejsce, a w drugiej awansował o jedną lokatę. Wyprzedził Norwega Kristoffera Eriksena Sundala, który zakończył zmagania na czwartej pozycji.

Kamil Stoch nie hamował się po drugim medalu Kacpra Tomasiaka!

- Po pierwszej serii wiedziałem, że mogę zaatakować i zaryzykować. Drugi skok był lepszy od pierwszego. Myślę, że dosyć dobrze sobie poradziłem. Czuję radość i mniej zmęczenia niż po konkursie na normalnej skoczni. Wtedy tej adrenaliny było dużo więcej. Stresowałem się, ale dodało mi to więcej siły na progu, a nie zaburzyło techniki - oświadczył Kacper Tomasiak na antenie Eurosportu. - Do Predazzo przyjechało wielu polskich kibiców. Fajnie, że udało im się podziękować za ten przyjazd. Dziękuję za ten doping. Obyście częściej wspierali nas w taki sposób - dodał.

Donald Tusk podjął tę decyzję w sprawie premii Kacpra Tomasiaka!

W czwartek i w piątek Kacper Tomasiak zajmował odległe pozycje na treningach. Lepiej od niego radził sobie m.in. Kamil Stoch, który w sobotnim konkursie był 21. - Na treningach początkowo nie udawało mi się łapać czucia na dużej skoczni. W konkursie było lepiej, z czego jestem zadowolony - podkreślił dwukrotny medalista igrzysk.

Kacper Tomasiak jest piątym polskim skoczkiem narciarskim, który indywidualnie stanął na olimpijskim podium. Wcześniej dokonali tego Wojciech Fortuna (złoto w 1972), Adam Małysz (srebro i brąz w 2002, dwa srebra w 2010), Kamil Stoch (dwa złota w 2014, złoto w 2018) i Dawid Kubacki (brąz w 2022).

Skoki dzisiaj na igrzyskach: W niedzielę 15.02.2026 konkurs kobiet i treningi mężczyzn

Na niedzielę 15 lutego 2026 zaplanowano trening mężczyzn i konkurs kobiet na dużej skoczni. Początek treningu mężczyzn o godzinie 11.30. Konkurs kobiet zacznie się o godzinie 18.45. Transmisja na Eurosporcie oraz online na HBO Max. Poniżej plan rywalizacji na skoczni w Predazzo.

Niedziela, 15.02.2026

11:30 - Oficjalny trening mężczyzn HS141

17:30 - Seria próbna kobiet HS141

18:45 - Konkurs indywidualny kobiet HS141

Poniedziałek, 16.02.2026

18:00 - Seria próbna duetów mężczyzn HS141

19:00 - Konkurs duetów mężczyzn HS141