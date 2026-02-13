Na piątek 13 lutego zaplanowano oficjalne treningi na dużej skoczni olimpijskiej w Predazzo.

Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek trenowali już wczoraj na tym obiekcie.

Kamil Stoch był dziewiąty, czwarty i 15., Kacper Tomasiak - 37., 16. i 17., a Paweł Wąsek - 17., 22. i siódmy na czwartkowym treningu przed olimpijskim konkursem na dużej skoczni w Predazzo. Najdalej skakali Austriak Jan Hoerl, Japończyk Ren Nikaido i Słoweniec Domen Prevc. Pierwszą rundę wygrał Hoerl po próbie na 140,5 m. Austriak zrezygnował z dalszych skoków. Stoch uzyskał 124 m, Wąsek - 132,5 m, a Tomasiak - 114 m. Druga seria należała do Nikaido - 139 m. Stoch skoczył 135,5 m, Tomasiak - 128 m, a Wąsek - 127,5 m. Trzecią serię wygrał Prevc po skoku na 143,5 m. Wąsek osiągnął 132,5 m, Stoch - 128,5 m, a Tomasiak - 127,5 m.

Indywidualny konkurs mężczyzn na dużej skoczni (K128, HS141) w kompleksie Stadio del Salto Giuseppe Dal Ben w Predazzo odbędzie się w sobotę o 18.45. W niedzielę będą rywalizować kobiety.

Kacper Tomasiak w poniedziałek zdobył srebrny medal w indywidualnym konkursie i jest jedynym polskim sportowcem, który stanął na podium zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. - Spałem dosyć długo. Nie odczytałem większości wiadomości, które otrzymałem. Czuję się dobrze. Do konkursu na dużej skoczni podejdę w taki sam sposób, jak na normalnej - zadeklarował wicemistrz olimpijski.

Za nami konkurs drużyn mieszanych, w którym Polska zajęła odległe 11. miejsce. W zawodach uczestniczyło 12 ekip. Osiem drużyn awansowało do finałowej serii. Pola Bełtowska skoczyła 82 m, Paweł Wąsek - 102,5 m, Anna Twardosz - 92 m, a Kacper Tomasiak - 100,5 m. Biało-czerwoni zgromadzili łącznie 447,4 pkt. Wyprzedzili jedynie Rumunię. - To jest normalna skocznia. Jeśli jeden skok nie wyjdzie, to później trudno to jest nadrobić. Coś takiego mogło się zdarzyć - powiedział Kacper Tomasiak na antenie Eurosportu.

Skoki dzisiaj na igrzyskach: W piątek 13 lutego treningi na dużej skoczni

Na piątek 13 lutego 2026 zaplanowano oficjalne treningi na dużej skoczni w Predazzo. Oficjalny trening mężczyzn zacznie się o godzinie 18.30. Na dużej skoczni w Predazzo odbędą się jeszcze trzy konkursy olimpijskie - indywidualne mężczyzn (14 lutego) i kobiet (15 lutego) oraz rywalizacja męskich duetów (16 lutego). Poniżej plan rywalizacji na skoczni w Predazzo.

Piątek, 13.02.2026

18:30 - Oficjalny trening mężczyzn HS141

Sobota, 14.02.2026

9:00 - Oficjalny trening kobiet HS141

17:30 - Seria próbna mężczyzn HS141

18:45 - Konkurs indywidualny mężczyzn HS141

Niedziela, 15.02.2026

11:30 - Oficjalny trening mężczyzn HS141

17:30 - Seria próbna kobiet HS141

18:45 - Konkurs indywidualny kobiet HS141

Poniedziałek, 16.02.2026

18:00 - Seria próbna duetów mężczyzn HS141

19:00 - Konkurs duetów mężczyzn HS141