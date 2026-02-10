IO 2026. Skoki w Predazzo NA ŻYWO: Konkurs mikstów. Wygrywamy tylko z Rumunią [RELACJA LIVE]

IO 2026. Skoki w Predazzo: Relacja na żywo

Trener polskiej kadry skoczków narciarskich Maciej Maciusiak ogłosił, że Kacper Tomiasiak i Paweł Wąsek wystąpią w olimpijskim konkursie mikstów na normalnej skoczni w Predazzo. Ten drugi wygrał rywalizację z Kamilem Stochem. Skład uzupełnią Anna Twardosz i Pola Bełtowska.

Poniedziałkowy konkurs indywidualny wygrał Niemiec Philipp Raimund. Tomasiak zdobył srebrny medal, a po brąz sięgnęli ex aequo Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden. Wąsek zajął 35. miejsce, a Stoch był 38.

- To impreza główna i startujemy w najmocniejszym składzie. Oprócz Kacpra w konkursie drużyn mieszanych wystąpi Paweł - zdradził Maciusiak w TVP Sport. Tomasiak jest pierwszym polskim sportowcem, który stanął na podium zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech, które potrwają do 22 lutego. Już we wtorek o godzinie 18.45 na normalnej skoczni w Predazzo odbędzie się konkurs drużyn mieszanych

Na żywo IO 2026. Konkurs mikstów w Predazzo Wyniki I serii: Słowenia Japonia Norwegia Niemcy Austria USA Chiny Finlandia Francja Włochy Polska Rumunia Ren Nikaido skoczył pięknie! Dalej są w grze o złoto. 103 metry dają drugie miejsce. Dobry skok Domena Prevca. Przeskoczył zieloną linię, ale to było tylko 100 metrów. Są oczywiście liderami! 100 metrów Stephana Embachera. Austriacy na trzecim miejscu. 98 metrów Philippa Raimunda. Drugie miejsce Niemców na ten moment. Nie ma zadowolenia na twarzy. 97,5 metra Mariusa Lindvika. Norwegia na prowadzeniu! Koniec startu Polaków w dzisiejszym konkursie. 100,5 metra Tomasiaka. Szóste miejsce. Skończymy konkurs na przedostatnim miejscu. Kytosaho za blisko! 99 metrów w jego wykonaniu i to dopiero trzecie miejsce. Czekają na awans do drugiej serii! Tate Frantz leci na 95 metrów! Niższa rekompensata za wiatr, lepsze oceny i jest pierwsze miejsce dla USA. Zhao skacze 91,5 metra! Chińczyk nie jest regularnym skoczkiem - to kombinator norweski! Jest pierwsze miejsce. Jest druga seria! Bardzo ładny skok Valentina Fouberta! 98 metrów Francuza i są liderami! 95,5 metra Giovaniego Bresadoli. Kacper Tomasiak będzie musiał się natrudzić... Cacina z ładnym skokiem! 93,5 metra Rumuna. To ostatni skok tej kadry w tym konkursie. Sara Takanashi leci w okolice punktu K. 96,5 metra, nieco krócej od Niki Prevc. Jest trzecie miejsce Japonii po trzech grupach. Nika Prevc daje obecnie pierwsze miejsce Słowenii, ale po skoku na 97,5 metra ta przewaga nie będzie wielka! 89 metrów Austriaczki. Niemcy i Norwegia mogą się cieszyć, bo zyskują na tym! Oj... Bardzo słaby skok Freitag. Niemcy na drugim miejscu z dużą stratą do Norwegii. Obniżona belka dla Kvandal. 102 metry! Norwegia na prowadzeniu oczywiście. 92 metry Anny Twardosz to za mało, by zbliżyć się do rywali z Finlandii, Włoch czy Francji. Szóste miejsce, przedostatnie... Rautionaho z Finlandii leci na 95 metrów. Najdłuższy skok w tej grupie kobiet. Czwarte miejsce w tym momencie. Jones ląduje blisko zielonej linii. USA będzie walczyło o miejsce z Chinami. Niskie noty za lądowania. Drugie miejsce! Chińczycy wciąż przed Włochami i Francuzami. 94,5 metra Liu. Pagnier nie leci wiele dalej. Co więcej, ląduje bliżej! 90,5 metra Franuzki. Niskie noty i to za mało, by wyprzedzić Włochy. Drugie miejsce. Zanitzer leci tylko 91 metrów. Anna Twardosz może podgonić Włoszki! 90,5 metra w wykonaniu Rumunki. Toth nie uratowała swojej kadry. W trzeciej grupie Polskę reprezentować będzie Anna Twardosz. Niezły skok Ryoyu Kobayashiego, ale to za mało. 100,5 metra! 102 metry w wykonaniu Słowenii. Anże Lanisek zrobił swoje! Jest pierwsze miejsce. Świetny skok Jana Hoerla. 102,5 metra Austriaka i są liderami. Felix Hoffmann pokazał, jak się lata! 100,5 metra dla Niemców. Drugie miejsce w tym momencie. 0,2 punktu straty do Norwegii. Bardzo łany skok Sundala. 104 metry Norwega i duża rekompensata za wiatr. Są pierwsi! Przed nami jeszcze cztery reprezentacje! Bardzo dobry skok Pawła Wąska! Brawo! 102,5 metra w wykonaniu Polaka. Niska rekompensata za wiatr. Dobre noty za styl. Jest obecnie szóste miejsce. Vilho Palosaari szybuje na 99 metrów. Piąte miejsce Finlandii! Niezły skok Jasona Colby'ego. 99 metrów Amerykanina. Niezłe noty za styl. USA prowadzi przed Chinami! Bardzo niezły skok Songa! 99 metrów w wykonaniu Chińczyka! Jest pierwsze miejsce przed Francją i Włochami. 97,5 metra w wykonaniu Milesiego. Drugie miejsce obecnie. Francja dziś daje radę. Niezły skok Insama. Odjechała mu narta przy lądowaniu, ale odległość niezła! 97,5 metra! Obecnie pierwsze miejsce. 84,5 metra Spulbera. Rumun oddał bardzo słaby skok. Po pierwszej grupie Polska na ostatnim miejscu. Maruyama ląduje blisko zielonej linii! 97 metrów Japonki, warunki trudniejsze, ale jest dopiero trzecie miejsce po słabym lądowaniu. A pierwszą grupę zamyka Japonia! Vodan skacze najdalej w konkursie! Mamy pierwsze 100 metrów! Bardzo ładny skok i Słowenia prowadzi. Eder skacze daleko. Austriaczka szybuje na 98,5 metra. Najdłuższy skok pierwszej serii, ładnie wylądowany, niezłe noty. Jest pierwsze miejsce! Reisch daje drugie miejsce Niemcom. 95,5 metra, ale przy mocnym wietrze w plecy. Dobre noty za lądowanie. 98 metrów w wykonaniu mistrzyni olimpijskiej Stroem. Norwegia na prowadzeniu! Bardzo słaby skok Poli Bełtowskiej. 82 metry uzyskuje Polka. Dużo lepiej niż indywidualnie, ale Polska jest dopiero na siódmym miejscu - ostatnim. Hirvonen skacze 88 metrów i Finlandia ląduje dopiero na piątym miejscu. USA na drugim miejscu. Belshaw skacze 92 metry, średnie noty za styl, niższa rekompensata. 93,5 metra reprezentantki Chin. Zdecydowanie prowadzenie "Państwa Środka" po skoku Zeng Ping. Francuzka Chervet ląduje 2,5 metra bliżej od Włoszki. Rekompensata wyższa od Sieff. Francja na drugim miejscu. Włoszka Sieff leci na 88,5 metra. Lepiej niż Rumunka, ale nie jest to imponująca próba. 78,5 metra Rumunki na otwarcie. Folea nie jest zadowolona ze swojej próby. Zaczynamy konkurs! W serii próbnej Polska zajęła dziewiąte miejsce. Medal Kacpra Tomasiaka uległ zniszczeniu! Wiemy, co się stało. Nie jest jedyną ofiarą Po sukcesie Kacpra Tomasiaka oczekiwania wobec wtorkowego konkursu są duże. Konkurs drużyn mieszanych zaczyna się o 18:45.

Odśwież relację