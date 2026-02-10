Medal Kacpra Tomasiaka uległ zniszczeniu! Wiemy, co się stało. Nie jest jedyną ofiarą

Kacper Tomasiak nie nacieszył się długo swoim medalem igrzysk olimpijskich

Medal polskiego skoczka uległ zniszczeniu bardzo szybko

Wiemy, co dokładnie się stało!

IO 2026: Medal Kacpra Tomasiaka już popsuty!

Gospodarze igrzysk Mediolan-Cortina 2026 muszą tłumaczyć się z jakości medali. Okazuje się, że trofea są nietrwałe, a ich elementy mocujące pękają pod ciężarem kruszcu. Problem dotknął największe gwiazdy, w tym polskiego bohatera z Predazzo.

Informacje o kłopotach medalistów zaczęły docierać do komitetu organizacyjnego kilka dni temu. Przyczyna jest prozaiczna, ale bolesna dla wizerunku imprezy – poodrywały się uchwyty mocujące wstążkę, przez co medale spadają na ziemię lub zostają w rękach sportowców oddzielone od szarfy.

Wielkie zamieszanie przed wręczeniem medalu Kacprowi Tomasiakowi. Maja Włoszczowska ujawnia kulisy

Niestety, pech nie ominął Kacpra Tomasiaka. Zaledwie chwilę po tym, jak 19-latek odebrał srebrny medal z rąk Mai Włoszczowskiej, trofeum uległo awarii.

– Gdy Kacper Tomasiak pojawił się na sali konferencyjnej, było już po nim widać ogromne zmęczenie. Kiedy ktoś zasugerował, by pokazał medal, przyznał, że już zdążył się popsuć, bo zerwała się wstążka – poinformowała Natalia Żaczek, dziennikarka "Przeglądu Sportowego", obecna na miejscu wydarzeń.

40

Jutta Leerdam stała się hitem internetu. Tak popsuła swój medal

Polak nie jest jedyny. Internet obiegło nagranie Jutty Leerdam, holenderskiej gwiazdy łyżwiarstwa szybkiego. Triumfatorka biegu na 3000 metrów wrzuciła na TikToka filmik, na którym początkowo z dumą prezentuje złoto, by po chwili z przerażeniem wykrzyknąć: "Złamałam go!".

Lista poszkodowanych jest dłuższa. Znajdują się na niej m.in. Breezy Johnson (USA) – mistrzyni w zjeździe, Justus Strelow (Niemcy) – brązowy medalista w biathlonie czy Ebba Andersson (Szwecja) – biegaczka narciarska.

Organizatorzy zareagowali błyskawicznie, składając reklamację w Mennicy Państwowej Włoch, która odpowiada za produkcję krążków. Rzecznik komitetu zapewnił, że "istnieje rozwiązanie" i wezwał sportowców do zgłaszania usterek.