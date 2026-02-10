Igrzyska Olimpijskie 2026: Starty Polaków we wtorek, 10.02. Terminarz na 5. dzień ZIO 2026

Kacper Tomasiak uszczęśliwił w poniedziałek całą Polskę i wywalczył srebrny medal w konkursie na skoczni normalnej (HS107). Dzięki temu wiemy już, że będą to kolejne igrzyska w XXI wieku z co najmniej jednym medalem dla Polski, a także udało się podtrzymać piękną serię skoczków trwającą od Vancouver 2010. Ale za nami dopiero 4 dni igrzysk, które potrwają do 22 lutego! Już we wtorek, godziny po wielkim sukcesie 19-latka, kolejne szanse medalowe Polaków. Jedną z nich będzie miał zresztą sam Tomasiak, który 24 godziny po zdobyciu srebra wróci na skocznię normalną w konkursie drużyn mieszanych z udziałem Polski!

Igrzyska Olimpijskie 2026 - terminarz. Plan startów ZIO Mediolan-Cortina 2026 [WSZYSTKIE DYSCYPLINY]

Igrzyska 2026: Starty Polaków we wtorek, 10.02.2026

Rywalizacja medalowa w mikstach rozpocznie się dopiero o godzinie 18:45, a już od rana Polacy startują na olimpijskich arenach. Już od 9:15 najpierw Monika Skinder, Izabela Marcisz i Aleksandra Kołodziej, a następnie Maciej Staręga i Sebastian Bryja stanęli na starcie eliminacji do narciarskiego sprintu stylem klasycznym. Niestety nie udało im się awansować do finałów. We wtorek rozpocznie się także medalowa rywalizacja w short tracku - o 11:59 ruszą zawody w sztafetach mieszanych z udziałem Polski! Natalia Maliszewska, Felix Pigeon i reszta drużyny ma prawo marzyć o medalu. W akcji będą także biathloniści, a polskie emocje zwieńczą właśnie skoczkowie i skoczkinie.

Oto terminarz ZIO 2026 we wtorek, 10 lutego, z uwzględnieniem Polaków:

08:00: Saneczkarstwo – Dwójki kobiet, oficjalny trening (Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska)

08:53: Saneczkarstwo – Dwójki mężczyzn, oficjalny trening (Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk)

09:00: Kombinacja norweska – Skocznia normalna, 2. oficjalny trening (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)

09:15: Biegi narciarskie – Sprint kobiet stylem klasycznym, kwalifikacje (Monika Skinder, Izabela Marcisz, Aleksandra Kołodziej)

09:55: Biegi narciarskie – Sprint mężczyzn stylem klasycznym, kwalifikacje (Maciej Staręga, Sebastian Bryja)

10:30: Narciarstwo alpejskie – Kombinacja drużynowa kobiet, zjazd

10:30: Short track – 500 m kobiet - biegi eliminacyjne (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

11:00: Skeleton – Kobiety, oficjalny trening

11:10: Short track – 1000 m mężczyzn - biegi eliminacyjne (Felix Pigeon, Michał Niewiński)

11:15: Narciarstwo dowolne – Jazda po muldach mężczyzn, 1. kwalifikacje

11:45: Biegi narciarskie – Sprint kobiet stylem klasycznym, ćwierćfinały (ew. Monika Skinder, Izabela Marcisz, Aleksandra Kołodziej)

11:59: Short track – Sztafeta mieszana - ćwierćfinały (Polska)

12:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa B (Japonia vs Szwecja)

12:20: Biegi narciarskie – Sprint mężczyzn stylem klasycznym, ćwierćfinały (ew. Maciej Staręga, Sebastian Bryja)

12:30: Narciarstwo dowolne – Slopestyle mężczyzn, finał – Konkurencja medalowa

12:34: Short track – Sztafeta mieszana - półfinały (ew. Polska)

12:55: Biegi narciarskie – Sprint kobiet stylem klasycznym, półfinały (ew. Monika Skinder, Izabela Marcisz, Aleksandra Kołodziej)

13:03: Short track – Sztafeta mieszana - finały – Konkurencja medalowa (ew. Polska)

13:09: Biegi narciarskie – Sprint mężczyzn stylem klasycznym, półfinały (ew. Maciej Staręga, Sebastian Bryja)

13:24: Biegi narciarskie – Sprint kobiet stylem klasycznym, finał – Konkurencja medalowa (ew. Monika Skinder, Izabela Marcisz, Aleksandra Kołodziej)

13:30: Biathlon – Bieg indywidualny na 20 km mężczyzn – Konkurencja medalowa (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)

13:30: Skeleton – Mężczyźni, oficjalny trening

13:38: Biegi narciarskie – Sprint mężczyzn stylem klasycznym, finał – Konkurencja medalowa (ew. Maciej Staręga, Sebastian Bryja)

14:00: Narciarstwo alpejskie – Kombinacja drużynowa kobiet, slalom – Konkurencja medalowa

14:05: Curling – Pary mieszane, mecz o brązowy medal: Wielka Brytania vs Włochy - tor C – Konkurencja medalowa

14:15: Narciarstwo dowolne – Jazda po muldach kobiet, 1. kwalifikacje

16:40: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa B (Włochy vs Niemcy)

17:00: Saneczkarstwo – Jedynki kobiet, ślizg 3 (Klaudia Domaradzka)

17:30: Skoki narciarskie – Konkurs drużyn mieszanych - seria próbna (Polska)

18:05: Curling – Pary mieszane, mecz o złoty medal: Szwecja vs USA - tor C – Konkurencja medalowa

18:30: Łyżwiarstwo figurowe – Soliści - program krótki (Władimir Samojłow)

18:34: Saneczkarstwo – Jedynki kobiet, ślizg 4 – Konkurencja medalowa (ew. Klaudia Domaradzka)

18:45: Skoki narciarskie – Konkurs drużyn mieszanych - 1. runda (Polska)

20:00: Skoki narciarskie – Konkurs drużyn mieszanych - runda finałowa – Konkurencja medalowa (Polska)

20:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa A (Kanada vs Stany Zjednoczone)

21:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa A (Finlandia vs Szwajcaria)