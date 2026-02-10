Jeszcze nie ochłonęliśmy po medalu Kacpra Tomasiaka, a tu taka wiadomość! Niebywałe

Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim na skoczni normalnej. Od poniedziałku (9 lutego) nie są to marzenia jego rodziny, trenerów i kibiców, a fakty. 19-latek z Polski po raz pierwszy w karierze stanął na podium elity właśnie w olimpijskim konkursie. Już po pierwszej serii był 4. po świetnym skoku na odległość 103 metrów. Tracił tylko 0,1 pkt do podium, a w finałowym skoku ucieszył całą Polskę. Tomasiak huknął 107 metrów - wyrównując rekord przebudowanej skoczni normalnej w Predazzo (wcześniej było to 107,5 m Adama Małysza) - i prowadził aż do ostatniego skoku. Dopiero Niemiec Philipp Raimund zdołał wyprzedzić 19-latka z Polski, ale srebrny medalista i tak został polskim bohaterem.

Srebrny Tomasiak został wicemistrzem olimpijskim, a także najmłodszym polskim medalistą zimowych igrzysk w historii! 20 stycznia skończył 19 lat, a już może pochwalić się osiągnięciem, którego brakuje np. Piotrowi Żyle - siedmiokrotnemu medaliście mistrzostw świata. Najbardziej utytułowany polski skoczek w historii MŚ był zresztą w Predazzo w roli eksperta Eurosportu i cieszył się razem z 20 lat młodszym kolegą.

Warto wspomnieć o magii "polskiego Predazzo". Trudno o niej nie mówić, skoro na 19 imprez w XXI wieku w tej miejscowości aż 16 kończyło się polskim podium, jak wyliczył Adam Bucholz ze Skijumping.pl! A konkurs na skoczni normalnej dopiero rozpoczął rywalizację skoczków na ZIO 2026.

Już 24 godziny po życiowym sukcesie Tomasiak wróci na normalną skocznię w Predazzo. O godzinie 18:45 we wtorek rozpocznie się konkurs drużyn mieszanych z udziałem Polski. Obok wicemistrza olimpijskiego wystąpią: Anna Twardosz (10. w konkursie kobiet), Paweł Wąsek (rozczarowany poniedziałkowym startem) i Pola Bełtowska (męcząca się na tym obiekcie). O podium będzie bardzo ciężko, ale ostatni olimpijski mikst pokazał, że wszystko jest możliwe... Transmisja w Eurosporcie i platformie HBO Max.