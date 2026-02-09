Kacper Tomasiak otrzyma taką nagrodę za srebro igrzysk! Fortuna i liczne przedmioty. Lista jest długa

Sukces sportowy to jedno, ale wyczyn Kacpra Tomasiaka na skoczni normalnej w Predazzo przekłada się również na gigantyczny sukces finansowy. Młody skoczek, który niespodziewanie wywalczył dla Polski srebrny medal, otrzyma potężny zastrzyk gotówki oraz luksusowe prezenty.

19-latek z Bielska-Białej, który przerwał złą passę polskich skoków i stanął na podium obok Niemca Philippa Raimunda, może liczyć na wyjątkowe traktowanie ze strony Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz rządu.

Wielka gotówka, kryptowaluty i prezenty od PKOl dla Tomasiaka

Polski Komitet Olimpijski przygotował dla srebrnych medalistów bardzo atrakcyjne pakiety. Tomasiak otrzyma przelew na kwotę 400 tysięcy złotych. To jednak nie wszystko – PKOl dorzuca do tego bonus w postaci 200 tysięcy złotych wypłacanych w tokenach.

Oprócz pieniędzy, na liście nagród od Komitetu znajdują się również prestiżowe przedmioty i usługi:

Obraz – dzieło sztuki do kolekcji

Voucher wakacyjny – na zasłużony odpoczynek po sezonie

Biżuteria – tradycyjny element pakietu olimpijskiego

Nagroda finansowa i stypendium od ministerstwa sportu dla Tomasiaka

Swoją cegiełkę do finansowego sukcesu skoczka dokłada Ministerstwo Sportu i Turystyki. Za zdobycie wicemistrzostwa olimpijskiego Tomasiak otrzyma jednorazową nagrodę w wysokości 78 tysięcy złotych. Co ważniejsze dla rozwoju młodego zawodnika, sukces ten gwarantuje mu stabilizację na kolejne lata. Tomasiak zapewnił sobie dwuletnie stypendium, które łącznie opiewa na kwotę 370 tysięcy złotych.

Sumując wszystkie nagrody finansowe i stypendialne, Kacper Tomasiak zapewnił sobie środki przekraczające milion złotych. Jak podkreślają eksperci, jest to zabezpieczenie, które pozwoli 19-latkowi spokojnie planować kolejne sezony, inwestować w rozwój i skupić się wyłącznie na treningach, bez martwienia się o zaplecze materialne.