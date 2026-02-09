Piotr Żyła, ekspert Eurosportu, z entuzjazmem skomentował srebrny medal Kacpra Tomasiaka, nazywając jego występ "mistrzostwem".

Żyła szczegółowo opisał technikę młodego skoczka, podkreślając jego płynność i efektywność, która sprawia, że jego skoki wyglądają "jakby go do książki wrzucić".

Sukces Tomasiaka to efekt ciężkiej pracy i postępów, które poczynił przez ostatni rok, co zauważono już podczas letnich przygotowań.

Żyła: "Skacze tak, jakby go do książki wrzucić"

Euforia po srebrnym medalu Kacpra Tomasiaka udzieliła się wszystkim, w tym Piotrowi Żyle. Ekspert Eurosportu był pod ogromnym wrażeniem nie tylko wyniku, ale przede wszystkim stylu i dojrzałości, jaką zaprezentował 18-letni skoczek.

- Miał presję, ale to, co zrobił... Powiedziałbym, że to mistrzostwo, no ale jest wicemistrzem. Jest gość, jest gość! - ekscytował się Żyła.

Szczególnie zaimponowała mu postawa Tomasiaka, który w pierwszej rozmowie po konkursie wykazywał pewien niedosyt.

- Zdobył srebrny medal i mówi, że mogło być lepiej! Co to jest za gość! - komentował z podziwem Żyła.

Doświadczony zawodnik w szczegółowy sposób przeanalizował technikę młodszego kolegi. W jego ocenie kluczem do sukcesu jest niezwykła płynność i efektywność, która sprawia, że jego skoki wyglądają na niezwykle lekkie.

- Kacper skacze płynnie, u niego nie widać mocy, energii. Tak sobie po prostu jedzie, wstaje, a cała energia idzie mu tam, gdzie ma iść - tłumaczył ekspert. - Nartki sobie tak fajnie płasko prowadzi, to jest jeden z jego plusów. Leci sobie na tej narcie, fajnie go to rotuje i sobie ląduje. Skacze tak, jakby go do książki wrzucić.

To nie przypadek. "W zeszłym roku mu nie szło"

Piotr Żyła podkreślił, że srebrny medal olimpijski nie jest dziełem przypadku, a efektem ciężkiej pracy wykonanej przez cały ostatni rok. Zwrócił uwagę na ogromny postęp, jaki dokonał się u Tomasiaka.

- Igrzyska rządzą się swoimi prawami. Kacper przepracował cały rok. W zeszłym roku mu nie szło. On ma 18 lat! Dla niego wszystko przecież jest nowe, pierwsze - analizował Żyła.

Dodał, że już podczas letnich przygotowań Tomasiak wysyłał sygnały, że jest w znakomitej formie i może być jednym z liderów kadry.

- Już latem było widać, że skakał super. Czasem się wydawało, że skoczyłeś fajny skok, patrzysz, a Kacper jest jeszcze dalej. Skakał cały czas stabilnie, powtarzalnie i dobrze - wspominał.

Na koniec podkreślił, że za tym sukcesem stoi cały sztab szkoleniowy.

- To cała grupa trenerów na to pracowała. Wszystko się na to złożyło, że Kacper jest wicemistrzem olimpijskim - podsumował Piotr Żyła.

