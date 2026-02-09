Dawid Kubacki popłakał się po medalu Kacpra Tomasiaka. Wzruszające sceny w studiu Eurosportu! Ogromny sukces Polaka

Kacper Tomasiak został wicemistrzem olimpijskim w Predazzo

Polski skoczek zdobył srebrny medal, ustępując miejsca tylko Philippowi Raimundowi

Dawid Kubacki w studiu Eurosportu nie ukrywał emocji. Popłakał się!

Dawid Kubacki popłakał się w studiu Eurosportu po medalu Kacpra Tomasiaka

Kiedy Kacper Tomasiak pisał w Predazzo nową historię polskich skoków, w studiu Eurosportu emocje sięgnęły zenitu. Dawid Kubacki, który cztery lata temu w Pekinie sam stawał na olimpijskim podium, tym razem wystąpił w roli eksperta. Sukces 19-latka poruszył go tak mocno, że na antenie polały się łzy.

To był moment przekazania pałeczki. Doświadczony mistrz, patrząc na radość debiutanta, nie wytrzymał ciśnienia chwili. Gdy prowadzący studio połączyli się z nim tuż po wywiadzie ze świeżo upieczonym wicemistrzem olimpijskim, Kubacki był wyraźnie poruszony.

Kubacki z rozbrajającą szczerością przyznał, że potrzebował chwili, by opanować głos. – Cieszę się, że najpierw była rozmowa z Kacprem, bo się popłakałem – wyznał na antenie Eurosportu, co natychmiast stało się jednym z najbardziej wiralowych momentów tego wieczoru w polskich mediach.

Dawid Kubacki: Dotrze do niego, co zrobił!

Jako brązowy medalista z 2022 roku, Kubacki doskonale wie, co czuje zawodnik w takiej chwili. Jego analiza nie była chłodnym okiem eksperta, ale wsparciem starszego kolegi, który rozumie ciężar olimpijskiego krążka.

– Wiem, jakie to są emocje. Byłem w takiej sytuacji – mówił Kubacki. – Po Kacprze tego jeszcze nie widać, ale do niego dotrze, co zrobił, jaki sukces osiągnął - dodał.

Kubacki docenił przede wszystkim odporność psychiczną Tomasiaka, który wytrzymał presję w kluczowym momencie. – Zrobił to, co trzeba, kiedy było trzeba. To jest niesamowita historia. Mam nadzieję, że będziemy się z tego tylko cieszyć – podsumował wzruszony skoczek.