Kacper Tomasiak - największe osiągnięcia, sukcesy, rodzina i dziewczyna. Sylwetka wicemistrza olimpijskiego

Od początku olimpijskiego sezonu Kacper Tomasiak dostarcza polskim kibicom najwięcej radości. Choć to jego debiutancki sezon w Pucharze Świata, jest najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w klasyfikacji generalnej. W momencie rozpoczęcia igrzysk zajmuje w PŚ 14. miejsce, a na jego koncie są 342 punkty. Pierwsze w karierze, choć o talencie Tomasiaka świat usłyszał na dobre już w 2023 roku. Trzy lata później w Predazzo na skoczni normalnej na igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo sięgnął po srebrny medal olimpijski!

Kacper Tomasiak: Sukcesy i osiągnięcia

Pierwszy raz o młodym skoczku zrobiło się głośno, gdy jako 16-latek otarł się o medal mistrzostw świata juniorów! W 2023 r. w Whistler Tomasiak zajął 4. miejsce tuż za trzecim... Janem Habdasem. Jak różnie potoczył się ich rozwój widać po tegorocznych igrzyskach, choć trzy lata temu to Habdas skakał w PŚ, a jego młodszy kolega zapoznawał się dopiero z Pucharem Kontynentalnym. Wspólnie wywalczyli na MŚJ 2023 srebro w drużynie. Było jednak jasne, że mamy do czynienia z wielkim talentem, co szybko znalazło potwierdzenie.

Za największy sukces Tomasiaka należy uznać to, co osiąga w tym sezonie. Latem zaczął od zwycięstwa w klasyfikacji Letniego Pucharu Kontynentalnego i przebojem wdarł się do głównej reprezentacji Polski. W debiucie w elicie zajął wysokie 8. miejsce w zawodach Letniego Grand Prix w Klingenthal, a zimą potwierdza formę w PŚ. W 18 konkursach tylko dwa razy nie zmieścił się w "30", a jego najlepszym wynikiem w PŚ jak na razie jest 5. miejsce - osiągnięte w Wiśle i Engelbergu.

Kacper Tomasiak - rodzina, najbliżsi. Sylwetka skoczka

Urodzony 20 stycznia 2007 roku Tomasiak jest najstarszym z licznego rodzeństwa. Ma 3 braci i siostrę, a Konrad z rocznika 2009 także skacze i reprezentuje już Polskę na arenie międzynarodowej! Co więcej, młodszy Filip (ur. 2017) również rozpoczął już treningi skoków. Zapewne to samo czeka najmłodszego Janka (ur. 2022), w przeciwieństwie do Emilii (ur. 2013). Cały klan Tomasiaków reprezentuje klub LKS Klimczok Bystra, którego prezes Paweł Niemczyk mocno wspiera rodzinę.

Skoki Predazzo 2026: Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim! Gigantyczny sukces Polaka

Najbliżsi są wielkim wsparciem Tomasiaka i z pewnością dopingowali go w olimpijskim debiucie w Predazzo. W poniedziałek, 9 lutego, 19-latek wystąpił w konkursie o medale IO na skoczni normalnej (HS107). I został wicemistrzem olimpijskim po dwóch fenomenalnych skokach! Czy Tomasiak ma dziewczynę? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi - nie ma jakichkolwiek informacji na ten temat.