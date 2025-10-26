Ostatni taki skok Kamila Stocha. Wspierał go 20 lat młodszy Kacper Tomasiak

Kamil Stoch pożegnał się z LGP. Ostatni taki skok

Nicole Konderla-Juroszek, Kacper Tomasiak, Anna Twardosz i Kamil Stoch zajęli siódme miejsce w konkursie mikstów w Klingenthal, wieńczącym sezon Letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Wygrali Japończycy przed Słoweńcami i Norwegami. Tuż za podium uplasowali się Niemcy. Dobrze zaprezentowali się przede wszystkim 38-letni Stoch, który skoczył 129 m i 135,5 m, oraz młodszy o 20 lat Tomasiak, który uzyskał 129 m i 133,5 m. Gorzej spisały się Konderla-Juroszek (97,5 m i 110,5 m) i Twardosz (110 m i 117 m). Polacy uzyskali łączną notę 683,5 pkt i wyprzedzili Amerykanów oraz Francuzów, Włochów i Rumunów, którzy odpadli po pierwszej serii.

- Super jest kończyć właśnie w taki sposób. To były dobre skoki. Miałem swobodę, która pozwoliła mi lecieć 10 metrów dalej. Wyciągnąłem wnioski po sobotnim konkursie - powiedział Stoch w Eurosporcie. Ostatni skok w cyklu LGP przyniósł mu sporo radości, a obejrzeć możesz go poniżej.

KAMIL STOCH!KAMIL STOCH!KAMIL STOCH!Skoki - także letnie - tego jegomościa nadal ogląda się z największą przyjemnością. Nie do wiary, że za kilka miesięcy takiego zawodnika już w tym światku nie będzie...#Klingenthal #LGP #skijumpingfamily pic.twitter.com/J3jaAVcq5d— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) October 26, 2025

Stoch po zimowym sezonie zakończy karierę. W zawodach Letniego Grand Prix był najlepszym z Polaków w klasyfikacji generalnej - zajął piąte miejsce (319 pkt). Triumfował Niemiec Philipp Raimund (490 pkt).

- Moim celem było wygranie całego cyklu. Czy było to w moim zasięgu? Nie wiem. To lato pokazało wiele dobrych rzeczy. Mam jeszcze sporo problemów z pozycją najazdową. Jednak forma jest dobra. Nawet jeśli nie oddam najlepszego skoku, to jestem blisko czołówki - ocenił trzykrotny mistrz olimpijski.

LGP w Klingenthal: Wyniki konkursu mikstów

1. Japonia 888,9 pkt - Nozomi Maruyama 129,0/134,5 m, Ren Nikaido 135,5/134,0 m, Sara Takanashi 111,0/121,5 m, Ryoyu Kobayashi 144,5/131,5 m

2. Słowenia 882,0 - Nika Vodan 119,0/124,5, Anze Lanisek 118,0/133,0, Nika Prevc 123,0/134,0, Domen Prevc 146,0/144,5

3. Norwegia 838,1 - Anna Odine Stroem 130,0/124,5, Kristofffer Eriksen Sundal 127,5/132,5, Heidi Dyhre Traaserud 127,5/110,0, Halvor Egner Granerud 142,0/128,0

4. Niemcy 830,7

5. Finlandia 762,3

6. Austria 721,2

7. Polska 683,5 - Nicole Konderla-Juroszek 97,5/110,5, Kacper Tomasiak 129,0/133,5, Anna Twardosz 110,0/117,0, Kamil Stoch 129,0/135,5

8. USA 641,6