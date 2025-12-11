Szokująca decyzja Stefana Horngachera! Pupilek Niemców odstrzelony z PŚ

Karl Geiger jest jednym z największych rozczarowań początku sezonu w skokach narciarskich. Punkty zdobył tylko w 2 z 7 konkursów Pucharu Świata - w Lillehammer i Ruce. W Wiśle dwukrotnie przepadł już w kwalifikacjach, a Stefan Horngacher postanowił zareagować. Czołowego niemieckiego skoczka ostatnich lat zabraknie podczas PŚ w Klingenthal!

Karl Geiger odstrzelony z PŚ. Horngacher ogłasza

- Karl Geiger nie będzie startował w Klingenthal. Wykorzysta ten czas na doskonalenie techniki pod okiem Maximiliana Mechlera. Jego miejsce w kadrze na Puchar Świata zajmie Luca Roth - poinformował Horngacher w oficjalnym komunikacie Niemieckiego Związku Narciarskiego (DSV).

Niemcy nie wykorzystają też kwoty krajowej, więc na starcie w Klingenthal stanie pięciu skoczków z tego kraju. Będą to: Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Pius Paschke, Andreas Wellinger i wspomniany Luca Roth z kadry B prowadzonej przez Thomasa Thurnbichlera.

- Wszystko idzie nie tak. Kiedy skaczesz źle, to skaczesz źle na każdej skoczni. Pojawiły się te same problemy, co w poprzednich konkursach. Nie wiem, jak sobie z nimi poradzić. Musimy coś zrobić. Może zmienić coś w treningach, a może powinienem wrócić do Pucharu Kontynentalnego - mówił Karl Geiger po nieudanych skokach w Wiśle w rozmowie ze Skijumping.pl.

Wiadomo już, że 32-latek jeszcze nie został wycofany do Pucharu Kontynentalnego, który rozpoczyna się w najbliższy weekend w fińskiej Ruce. Sytuacja brązowego medalisty olimpijskiego z ostatnich igrzysk w Pekinie robi się jednak naprawdę nieciekawa w kontekście najbliższych igrzysk Mediolan-Cortina 2026 - te rozpoczną się już 6 lutego.