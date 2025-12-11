Dojdzie do sporej zmiany w kalendarzu skoków narciarskich w Polsce. Wnioski po Wiśle

Miniony weekend Pucharu Świata w Wiśle był wyjątkowo długi. W czwartek i piątek rywalizowały zawodniczki, natomiast w sobotę i niedzielę skakali mężczyźni. Jak się jednak okazało, taki układ nie zdał egzaminu – na konkursach kobiet trybuny świeciły pustkami, a atmosfera była praktycznie nieistniejąca.

Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) nalegała, aby zawody kobiet i mężczyzn rozegrać w jeden weekend. Jedynym rozwiązaniem było więc rozciągnięcie programu na cztery dni, co jeszcze bardziej skomplikowało organizację. Gdyby nie zgoda na taki format, Wisła mogłaby stracić konkursy mężczyzn.

Jak poinformował dziennikarz TVP Sport Michał Chmielewski: Wiśle doszło do istotnej rozmowy z Sandro Pertile. Włoch miał zasugerować możliwość realizacji planu B – zakłada on, że Puchar Świata kobiet nadal odbywałby się w Polsce, lecz w klasycznym weekendowym harmonogramie i na skoczni w Szczyrku.

