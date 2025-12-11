Nagłe wieści w sprawie Stefana Krafta! Dopiero co został ojcem

Stefan Kraft wraca do Pucharu Świata

Austriak Stefan Kraft po przerwie w rywalizacji w Pucharze Świata w skokach narciarskich, która spowodowana była chęcią obecności przy narodzinach córki, w weekend wraca do skakania i wystąpi w konkursach PŚ w niemieckim Klingenthal - poinformował Austriacki Związek Narciarski (OESV). W zespole obok Krafta znaleźli się Stephan Embacher, Manuel Fettner, Jan Hoerl, Jonas Schuster i Daniel Tschofenig. Po powrocie młodego ojca ze składu wycofany został Maximilian Ortner, który w zawodach w Ruce i Wiśle nie zdobył ani jednego punktu.

Kraft to jeden z najbardziej utytułowanych skoczków w historii. Indywidualnie nie zdobył co prawda olimpijskiego medalu, ale trzy razy był mistrzem świata. Trzykrotnie wywalczył również Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej PŚ.

Obecny sezon także zaczął bardzo dobrze, wygrywając zawody w Falun. Absencja w trzech ostatnich konkursach kosztowała go jednak spadek w klasyfikacji PŚ na ósmą pozycję. Prowadzi Słoweniec Domen Prevc - 470 pkt, przed swoim rodakiem Anze Laniskiem - 438 pkt i Japończykiem Ryoyu Kobayashim - 406 pkt. Kraft ma w dorobku 234 pkt. Najlepszy z Polaków 18-letni Kacper Tomasiak jest 14. - 124 pkt.

Weekend PŚ w Klingenthal rozpocznie się od kwalifikacji w piątek o godzinie 19:30. Konkursy zaplanowano na sobotę (15:45) i niedzielę (16:00). W składzie reprezentacji Polski znaleźli się: Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Piotr Żyła.