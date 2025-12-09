Pilne wieści od Stefana Krafta! Wielki rywal polskich skoczków ogłasza wszem wobec

Już przed startem zimowego sezonu Stefan Kraft zapowiadał, że na przełomie listopada i grudnia zrobi sobie przerwę od Pucharu Świata. Słowa dotrzymał i po udanych startach w Lillehammer oraz Falun wrócił do Austrii, aby towarzyszyć małżonce przy porodzie. Stracił w ten sposób weekendy PŚ w Ruce i Wiśle, ale teraz ma to dla niego trzeciorzędne znaczenie. Po wielu miesiącach oczekiwania Kraft i jego żona Marisa doczekali się narodzin córki!

To dla niej porzucił Puchar Świata. Piękna żona Stefana Krafta wkrótce urodzi dziecko

Czekał na to wiele miesięcy. Stefan Kraft został ojcem

"Witaj na świecie, nasza mała księżniczko. Wszyscy są zdrowi, a my jesteśmy przepełnieni miłością" - napisał Austriak w mediach społecznościowych we wtorek, 9 grudnia. Pokazał też pierwsze rodzinne zdjęcie, na którym wraz z żoną okrywa dłońmi stopy córeczki.

Na tę radosną nowinę błyskawicznie zareagowali m.in. Gregor Schlierenzauer i Thomas Morgenstern, wybitni austriaccy skoczkowie, którzy ruszyli z gratulacjami dla świeżo upieczonego taty.

"Gratulacje! Dużo zdrowia dla Twojej rodziny" - napisał z kolei Dawid Kubacki. Oficjalne gratulacje złożyły też profile: igrzysk olimpijskich, Pucharu Świata i Turnieju Czterech Skoczni.

Kacper Tomasiak zarobił wielkie pieniądze w Pucharze Świata! To dopiero początek sezonu

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

Kiedy Kraft wróci do PŚ?

Czy to oznacza, że Kraft wróci do rywalizacji już w najbliższy weekend w Klingenthal? Na oficjalną decyzję trzeba jeszcze poczekać - rywalizacja w Niemczech rozpocznie się od kwalifikacji w piątek, 12 grudnia. Austriak opuszczał PŚ po Falun jako wicelider klasyfikacji generalnej, ale po trzech konkursach absencji spadł już na 8. miejsce z dorobkiem 236 punktów. W Klingenthal zaplanowano dwa kolejne konkurs PŚ (13-14 grudnia).