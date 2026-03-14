Sensacja w skokach. Czekali na to 4123 dni. Za jego sukcesem stoi też Polka!

Gregor Deschwanden niespodziewanie wygrał sobotni konkurs Pucharu Świata w Oslo.

Jest to jego pierwsze zwycięstwo w karierze!

Szwajcar związał się z Polką, Marią Grzywą. Polska stała się dla niego drugim domem, o czym więcej w dalszej części tekstu.

Gregor Deschwanden bohaterem w Oslo. Jego największym wsparciem jest Polka

Pod koniec lutego Gregor Deschwanden skończył 35 lat, a przeżywa teraz najlepszy okres w karierze. W zeszłym sezonie Szwajcar był 6. zawodnikiem Pucharu Świata i czterokrotnie stawał na podium, w tym trzy razy na drugim miejscu. Maksymalnie zbliżył się do zwycięstwa, na które musiał poczekać aż do 14 marca 2026 roku. Po igrzyskach olimpijskich, na których wywalczył sensacyjny brązowy medal na normalnej skoczni, Deschwanden utrzymał wysoką formę i w Oslo sięgnął po upragnione pucharowe zwycięstwo!

Szwajcarski skoczek uradował cały swój kraj, który czekał na taki sukces w PŚ od 29 listopada 2014 roku (4123 dni!), ale nie tylko. Legendarny Simon Ammann po raz ostatni wygrał wtedy na skoczni w Ruce, a Deschwanden przerwał przedłużający się okres. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak dumna z ukochanego jest dzisiaj jego polska partnerka - Maria Grzywa.

Dla kibiców skoków nie jest to żadna tajemnica, a sam Deschwanden ma za sobą wywiady, w których wypowiadał się po polsku. Jego ukochana Maria pochodzi z miejscowości Brzeszcze położonej niedaleko Oświęcimia. W wyniku związku ze skoczkiem przeprowadziła się do Szwajcarii, ale często odwiedza ojczyznę wraz z ukochanym! Szwajcarski skoczek spędzał tu nawet święta i zaczął traktować Polskę jak drugi dom. Wsparcie drugiej połówki napędza go do największych sukcesów w wieloletniej karierze.

Do końca tego sezonu zostało jeszcze 5 konkursów indywidualnych i jeden drużynowy. Ten najbliższy w niedzielę w Oslo. Czy Deschwanden powtórzy swój sobotni sukces? Najpierw musi przejść kwalifikacje, które rozpoczną się już o godzinie 9:00.