Już na 100 procent wiadomo, co ze Stefanem Horngacherem! Wszystko jest na piśmie

- Stefan Horngacher wraca do pracy w polskich skokach narciarskich jako koordynator systemu szkolenia, a nie jako trener.
- W latach 2016-2019, kiedy Horngacher był trenerem polskiej reprezentacji, Polacy zdobywali wiele sukcesów, w tym drużynowe mistrzostwo świata i medale olimpijskie.
- Polski Związek Narciarski i Horngacher wypracowali szczegółowe ramy współpracy, określające podział kompetencji i cele sportowe.
Klamka zapadła! Stafan Horngacher był pierwszym trenerem reprezentacji Polski w skokach narciarskich w latach 2016-2019. W tym czasie nasi zawodnicy odnosili wielkie sukcesy. Zdobyliśmy m.in. drużynowe mistrzostwo świata, a także wiele medali indywidualnych, w tym złoto wywalczone przez Kamila Stocha na Igrzyskach Olimpijskich 2018 i złoto Dawida Kubackiego na MŚ 2019. Teraz Stefan Horngacher nie będzie trenerem, tylko koordynatorem. W specjalnym komunikacie opublikowanym przez Polski Związek Narciarski podano szczegóły. Wszystko jest na piśmie.
W ostatnich tygodniach prowadzone były intensywne negocjacje pomiędzy Polskim Związkiem Narciarskim a austriackim szkoleniowcem. Ich efektem jest wypracowanie spójnych ram organizacyjnych współpracy, obejmujących precyzyjny podział kompetencji, jasno określony zakres odpowiedzialności oraz długofalową wizję funkcjonowania systemu szkolenia.
- czytamy.
We współpracy ze sztabami trenerskimi Zarząd PZN wypracował założenia i zatwierdził formułę działania. Stefan Horngacher rozpoczął już pracę w Polsce i będzie pełnił funkcję koordynatora systemu szkolenia ściśle współpracując z trenerami kadr narodowych. Model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności, określony zakres kompetencji oraz jasno zdefiniowane, mierzalne cele sportowe
- podkreślono w komunikacie PZN.
Przypomnijmy, że Stefan Horngacher zanim został trenerem, odnosił sukcesy jako zawodnik. Przez lata był czołowym skoczkiem w Austrii, a w swoim dorobku ma m.in. dwa złote medale mistrzostw świata wywalczone w drużynie i dwa brązowe krążki igrzysk olimpijskich (także zdobyte w konkursie drużynowym). Jako trener Stefan Horngacher - po rozstaniu się z reprezentacją Polski - prowadził kadrę Niemiec.