Nagłe wieści o legendzie skoków! To koniec dla Simona Ammanna

Za nami dwa konkursy 74. Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie i Ga-Pa.

Legendarny Simon Ammann dwukrotnie kończył je poza "30".

Szwajcarzy podobnie jak Polacy dokonali zmian w składzie przed zawodami TCS w Innsbrucku.

Kto zastąpi Ammanna? To nie jedyna zmiana - dowiedz się więcej w dalszej części tekstu.

Dla Simona Ammanna Turniej Czterech Skoczni 2025/2026 był 26. startem w tej imprezie w karierze. 44-letni Szwajcar przyjechał do Oberstdorfu po udanych skokach przed własną publicznością w Engelbergu, ale w dwóch pierwszych konkursach TCS ani razu nie wszedł do czołowej "30" - dwukrotnie zajął 34. miejsce. W noworocznym konkursie w Garmisch-Partenkirchen przegrał w parze KO z rewelacyjnym Kacprem Tomasiakiem i okazuje się, że na tym zakończył udział w 74. edycji TCS.

Turniej Czterech Skoczni: Nagły koniec dla Simona Ammanna

Szwajcarska federacja oficjalnie poinformowała po zawodach w Ga-Pa, że Ammann został wycofany z kadry na dwa ostatnie konkursy Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku i Bischofshofen. Podobny los spotkał jego młodszego o 24 lata kolegę - Juriego Kesseliego. Ich miejsce w składzie Szwajcarów zajmą Felix Trunz i Killian Peier.

Za nimi naprawdę solidne występy w Pucharze Kontynentalnym. W zawodach rozegranych tuż przed startem TCS, w Engelbergu, Trunz był 11. i 6., a Peier 12. i 7., czym zapracowali sobie na szansę w Pucharze Świata. Na razie nie wiadomo, jak decyzja Szwajcarów przełoży się na ewentualny występ Ammanna w tegorocznych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026.

Zmiany zachodzą także w innych ekipach - między innymi w reprezentacji Polski. Na austriacką część rywalizacji Dawid Kubacki zastąpi Piotra Żyłę. Kwalifikacje do konkursu w Innsbrucku już w sobotę, 3 stycznia, o godzinie 14:30.