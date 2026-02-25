Adam Małysz jest pod wrażeniem talentu Kacpra Tomasiaka, nazywając go "lepszym od siebie" ze względu na jego niezwykłą siłę mentalną.

Prezes PZN podkreśla, że Tomasiak, w przeciwieństwie do niego w młodości, nie odczuwa respektu przed rywalami, co jest jego ogromnym atutem.

Małysz, pamiętając własne doświadczenia, apeluje do otoczenia Tomasiaka o ochronę młodego skoczka przed pokusami sławy i "fałszywymi przyjaciółmi".

Małysz pod wrażeniem Tomasiaka. "Z tym trzeba się urodzić"

Sukcesy polskich skoczków na igrzyskach olimpijskich dały kibicom wiele radości, ale zdaniem Adama Małysza mogą być też kluczowe dla samych zawodników. Prezes PZN ma nadzieję, że teraz presja nieco z nich zejdzie.

- Mam nadzieję, że chłopakom teraz będzie się przede wszystkim lżej skakało, bo jednak jak jest ta główna impreza, to każdy koncentruje się na tym i później jak jest sukces, to po prostu to puszcza - stwierdził Małysz.

Były mistrz szczególnie wyróżnił postawę najmłodszego w kadrze Kacpra Tomasiaka. Jego zdaniem 19-latek dysponuje niezwykłą siłą mentalną, która może być jego największym atutem.

- Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jeśli chodzi o Kacpra, który ma po prostu taki duży spokój przy tym wszystkim, że to jest aż niewiarygodne. On po prostu wychodzi i staje między tymi najlepszymi zawodnikami od lat na świecie na rozbiegu i nie czuje żadnego respektu - komplementował prezes PZN.

Małysz przyznał, że sam na początku swojej wielkiej kariery miał z tym ogromne problemy i potrzebował wsparcia psychologa. Porównując siebie z tamtych lat do obecnego Tomasiaka, nie ma wątpliwości.

- Dużo lepszy, na pewno. Ja miałem duże problemy na początku. Jak zaczynałem, to potrzebowałem psychologa, bo na treningach było zdecydowanie lepiej, później przychodziły zawody i nie było tego efektu - wspomina. - Z tym trzeba się urodzić, bo można to wypracować z czasem, ale jak się z tym urodzisz, to już masz po prostu 50% więcej i jesteś do przodu - uważa Małysz.

"Sodówka", źli koledzy i dyskoteki. Małysz ostrzega przed pokusami

Mimo ogromnego podziwu dla talentu i mentalności Tomasiaka, Adam Małysz dostrzega też poważne zagrożenia. Wielki sukces w młodym wieku to nie tylko sława, ale też pieniądze i pokusy, które mogą sprowadzić sportowca na złą drogę.

- Mam taką nadzieję, że sodówka nie uderzy mu do głowy. Patrząc na to, że ma spore rodzeństwo, a rodzice są naprawdę bardzo wyważeni, to tego nie przypuszczam - ocenił, dodając jednak, że w wieku 19 lat różne rzeczy mogą się wydarzyć.

Prezes PZN zaapelował do otoczenia zawodnika, by chroniło go przed negatywnymi wpływami. Sam doskonale pamięta, jak po pierwszych sukcesach wokół niego pojawiło się mnóstwo "fałszywych przyjaciół".

- Najważniejsze teraz jest to, żeby nie dał się wciągnąć w tzw. towarzystwo, czyli dobrych kolegów, a chodź tutaj na dyskotekę, chodź tutaj na jakieś piwko itd., bo dzisiaj będzie bardzo dużo takich propozycji. Tutaj na pewno można tylko i wyłącznie apelować, żeby jak najbardziej chronić go od tego - podkreślił Małysz.

