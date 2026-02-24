Kacper Tomasiak powiedział o tym głośno. W studiu TVN padły poruszające wyznania

Tomasiak okazał się najbardziej utytułowanym spośród Polaków uczestników tegorocznych igrzysk – zdobył dwa srebrne (jeden z nich wspólnie z Pawłem Wąskiem w konkursie duetów) i jeden brązowy medal.

Od kilku dni przebywa już w kraju, a w poniedziałek pojawił się w studiu Dzień Dobry TVN, by podsumować swoje olimpijskie występy. Zapytano go, czy start w igrzyskach wywrócił jego życie do góry nogami i czy czuje się jak w nieustannie kręcącym się kołowrotku. Skoczek przyznał, że nie aż tak bardzo, ponieważ nie śledzi na bieżąco tego, co dzieje się wokół niego w internecie:

– Może nie aż tak bardzo, bo nie sprawdzam w internecie tego, co się dzieje dookoła. Mało wychodziłem z domu przez ten czas (po powrocie z Predazzo), bo starałem się odpocząć, a nie afiszować tym wszystkim dookoła. Udawało się w miarę odciąć od tego wszystkiego – powiedział.

W rozmowie pojawił się również temat jego służby ministranckiej, która wcześniej wzbudziła spore zainteresowanie mediów. Tomasiak wyjaśnił, że w ostatnim czasie rzadziej uczestniczył w mszach w tej roli z powodu licznych wyjazdów. Mówiąc o znaczeniu wiary w swoim życiu, zaznaczył, że w kluczowych momentach czuje, iż za jego sukcesami stoi coś więcej niż tylko szczęście.

– Zawsze, jak w takich najważniejszych momentach się wszystko bardzo dobrze układa, to mam poczucie, że to nie tylko kwestia szczęścia, ale czegoś większego, co mi pomaga z boku. Nawet jak czasami zdarzały się niebezpiecznie wyglądające upadki, to praktycznie bez szwanku z tego wychodziłem, więc czuję, że wszystko zawsze się układa tak, żeby było dobrze – wyznał polski skoczek.

Na koniec zdradził, że w drugiej części tygodnia planuje chwilę odpoczynku (trener Maciusiak postanowił nie zabierać go na konkursy lotów w ramach Pucharu Świata na skoczni Kulm). Przyznał widzom, że nie ma jednej, wyraźnej pasji i w wolnym czasie zajmuje się różnymi rzeczami.