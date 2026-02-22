Kacper Tomasiak z kolejnym osiągnięciem. Jest złoto dla Polaka! Wielki sukces

Kacper Tomasiak ma złoto! Multimedalista olimpijski został mistrzem Polski

W jednoseriowym konkursie w Wiśle na skoczni im. Adama Małysza zdeklasował stawkę

Srebrny medal zdobył Dawid Kubacki, a z brązowym medalem konkurs zakończył Paweł Wąsek

Kacper Tomasiak zdobył tytuł mistrza Polski! Jest złoto! Wielki sukces

Kacper Tomasiak wciąż unosi się na fali olimpijskiego entuzjazmu. Reprezentant klubu LKS Klimczok Bystra, który podczas kończących się igrzysk we Włoszech zdobył aż trzy medale, udowodnił swoją wyborną dyspozycję również na krajowym podwórku. W niedzielę wywalczył tytuł mistrza Polski w skokach narciarskich na obiekcie w Wiśle Malince.

Zmagania o krajowy czempionat na wiślańskiej skoczni zakończyły się niezwykle szybko, ponieważ ostateczne wyniki ogłoszono już po pierwszej serii skoków. Kacper Tomasiak poszybował w niej na odległość 128 metrów. Doskonały styl i uzyskana odległość przełożyły się na notę 138,5 punktu, co zapewniło mu bezapelacyjne zwycięstwo i złoty medal.

MP w skokach: Kto jeszcze zdobył medal?

Na drugim stopniu podium stanął rutynowany Dawid Kubacki, reprezentujący barwy TS Wisła Zakopane. Doświadczony zawodnik zaliczył dłuższą odległość od triumfatora, lądując na 131,5 metra. Ostatecznie jednak jego nota wyniosła 133,8 punktu, co wystarczyło na wywalczenie tytułu wicemistrza kraju.

Brązowy krążek powędrował do Pawła Wąska z Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego. Skoczek ten, z którym Tomasiak jeszcze kilka dni temu świętował w Predazzo wicemistrzostwo olimpijskie w prestiżowym konkursie duetów, uzyskał 122,5 metra i zgromadził 131,6 punktu.

W niedzielnych zawodach o tytuł najlepszego skoczka w Polsce rywalizowało łącznie 54 zawodników. Turniej w Wiśle był doskonałą okazją dla zgromadzonych kibiców, aby na żywo podziwiać i oklaskiwać bohaterów, którzy dostarczyli nam tak wielu wzruszeń podczas włoskich igrzysk.