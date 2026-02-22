Kacper Tomasiak walczy o kolejny medal. W takim humorze przyjechał do Wisły! Wokół szalejący kibice

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek wystartują przeciwko sobie!

W niedzielę, 22 lutego w Wiśle odbędą się mistrzostwa Polski w skokach narciarskich

Wąsek broni tytułu, ale Tomasiak niesiony sukcesem z Predazzo chce zabrać złoto

MP w skokach w Wiśle: Tomasiak przyjechał w świetnym humorze

Emocje po zimowych igrzyskach olimpijskich jeszcze na dobre nie opadły, a polscy skoczkowie już wrócili do rywalizacji na krajowym podwórku. W centrum uwagi w Wiśle znalazł się oczywiście Kacper Tomasiak. Nasz bohater z Predazzo przyjechał na mistrzostwa Polski w doskonałym nastroju i od razu utonął w morzu gratulacji od wiernych fanów.

Dla Kacpra Tomasiaka ostatnie tygodnie były niczym piękny sen. Po wielkich sukcesach na igrzyskach olimpijskich, gdzie udowodnił swój ogromny talent i charakter, nadszedł czas na powrót do ojczyzny. Trzykrotny medalista ze skoczni w Predazzo nie ma jednak zamiaru osiadać na laurach i z marszu przystępuje do kolejnych wyzwań. Tym razem celem jest walka o medale w mistrzostwach Polski w skokach narciarskich, które odbywają się w Wiśle.

Fani szaleli na widok polskich skoczków

Obecność świeżo upieczonego medalisty olimpijskiego wywołała na obiekcie prawdziwe trzęsienie ziemi. Tomasiak przyjechał na zawody w świetnym humorze, a uśmiech ani na moment nie schodził z jego twarzy. Pozytywna energia emanująca od młodego zawodnika błyskawicznie udzieliła się zgromadzonej publiczności.

Dziesiątki kibiców, którzy tłumnie zjawili się pod skocznią, dosłownie szalały na widok naszych olimpijczyków. Fani, spragnieni kontaktu ze swoimi idolami po pełnych napięcia tygodniach przed telewizorami, zgotowali skoczkom gorące powitanie.

Konkurs indywidualny mistrzostw Polski odbędzie się na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. Rywalizację zaplanowano na niedzielę, 22 lutego.