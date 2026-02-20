O której godzinie skoki dzisiaj? W piątek 20.02.2026 Polacy skaczą w Pucharze Kontynentalnym w Iron Mountain!

Po emocjach i wspaniałych sukcesach Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska na igrzyskach olimpijskich czas na skoki w Pucharze Kontynentalnym. Maciej Kot i Jakub Wolny powalczą w Iron Mountain o dodatkowe miejsca startowe dla Polski w Pucharze Świata. Sprawdź, o której skoki dzisiaj, w piątek 20 lutego 2026.

Autor: Super Express
  • Polscy skoczkowie narciarscy Maciej Kot i Jakub Wolny powalczą w Pucharze Kontynentalnym w Iron Mountain.
  • Stawką będą dodatkowe miejsca dla Polski w Pucharze Świata.
  • Sprawdź, o której skoki dzisiaj i śledź rywalizację!

Już w piątek 20 lutego w amerykańskim Iron Mountain pierwszy z czterech konkursów Pucharu Kontynentalnego, które rozstrzygną o przyznaniu dodatkowych kwot startowych na finałową część sezonu Pucharu Świata 2025/26. W stanie Michigan Polskę reprezentować będą Maciej Kot i Jakub Wolny. Niestety, nasi skoczkowie narciarscy zmagali się z poważnymi problemami logistycznymi. Jak poinformował skijumping.pl. przez komplikacje w czasie podróży do celu mieli dotrzeć z jednodniowym opóźnieniem względem pierwotnego planu.

„Misja Iron Mountain ruszyła niezgodnie z planem… Środa: odwołany lot i noc we Frankfurcie” – relacjonował Maciej Kot w mediach społecznościowych. „Czwartek: kolejne opóźnienia, ale wygląda na to, że w końcu odlecimy” – dodał potem Kot, dzieląc się z kibicami zdjęciem z frankfurckiego lotniska.

W Iron Mountian odbędą się aż cztery konkursy indywidualne w ramach Pucharu Kontynentalnego. Wstępnie planowano trzy, ale w piątek odbędzie się również dodatkowy konkurs za odwołane zawody w Sapporo.

Skoki dzisiaj: O której godzinie Puchar Kontynentalny w Iron Mountain?

Na piątek 20 lutego 2026 zaplanowano pierwszy z czterech konkursów Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain. Początek pierwszej serii o godzinie 20 polskiego czasu.

Puchar Kontynentalny w Iron Mountain, harmonogram zawodów (godziny wg czasu polskiego)

Piątek, 20.02.2026

  • 18:00 - Oficjalny trening
  • 19:00 - Seria próbna
  • 20:00 - Pierwsza seria konkursowa

Sobota, 21.02.2026

  • 16:30 - Seria próbna
  • 17:30 - Pierwszy sobotni konkurs
  • 20:00 - Drugi sobotni konkurs

Niedziela, 22.02.2026

  • 18:00 - Seria próbna
  • 20:00 - Pierwsza seria konkursowa
