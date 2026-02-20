- Polscy skoczkowie narciarscy Maciej Kot i Jakub Wolny powalczą w Pucharze Kontynentalnym w Iron Mountain.
- Stawką będą dodatkowe miejsca dla Polski w Pucharze Świata.
- Sprawdź, o której skoki dzisiaj i śledź rywalizację!
Już w piątek 20 lutego w amerykańskim Iron Mountain pierwszy z czterech konkursów Pucharu Kontynentalnego, które rozstrzygną o przyznaniu dodatkowych kwot startowych na finałową część sezonu Pucharu Świata 2025/26. W stanie Michigan Polskę reprezentować będą Maciej Kot i Jakub Wolny. Niestety, nasi skoczkowie narciarscy zmagali się z poważnymi problemami logistycznymi. Jak poinformował skijumping.pl. przez komplikacje w czasie podróży do celu mieli dotrzeć z jednodniowym opóźnieniem względem pierwotnego planu.
„Misja Iron Mountain ruszyła niezgodnie z planem… Środa: odwołany lot i noc we Frankfurcie” – relacjonował Maciej Kot w mediach społecznościowych. „Czwartek: kolejne opóźnienia, ale wygląda na to, że w końcu odlecimy” – dodał potem Kot, dzieląc się z kibicami zdjęciem z frankfurckiego lotniska.
W Iron Mountian odbędą się aż cztery konkursy indywidualne w ramach Pucharu Kontynentalnego. Wstępnie planowano trzy, ale w piątek odbędzie się również dodatkowy konkurs za odwołane zawody w Sapporo.
Skoki dzisiaj: O której godzinie Puchar Kontynentalny w Iron Mountain?
Na piątek 20 lutego 2026 zaplanowano pierwszy z czterech konkursów Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain. Początek pierwszej serii o godzinie 20 polskiego czasu.
Puchar Kontynentalny w Iron Mountain, harmonogram zawodów (godziny wg czasu polskiego)
Piątek, 20.02.2026
- 18:00 - Oficjalny trening
- 19:00 - Seria próbna
- 20:00 - Pierwsza seria konkursowa
Sobota, 21.02.2026
- 16:30 - Seria próbna
- 17:30 - Pierwszy sobotni konkurs
- 20:00 - Drugi sobotni konkurs
Niedziela, 22.02.2026
- 18:00 - Seria próbna
- 20:00 - Pierwsza seria konkursowa