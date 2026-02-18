Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Kacper Tomasiak nową gwiazdą skoków narciarskich! Co wiesz o multimedaliście igrzysk?
2026-02-18 4:00
Sprawdź swoją wiedzę o wschodzącej gwieździe skoków! Kacper Tomasiak, młody talent, który podbija świat sportu, jest na ustach wszystkich. Czy znasz go na tyle dobrze, by zmierzyć się z naszym quizem o jego dotychczasowych sukcesach i planach na przyszłość?