W poniedziałek 16 lutego 2026 odbędzie się konkurs duetów na igrzyskach olimpijskich.

Polskę reprezentować będą Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek, a Kamil Stoch nie wystąpi.

Czy Polacy mają szansę na medal? Sprawdź, o której godzinie rozpocznie się konkurs i gdzie oglądać transmisję!

W konkursie duetów wystartują w poniedziałek Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak. W zawodach nie wystąpi więc Kamil Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski, który zbliża się do końca kariery i startuje w swoich szóstych igrzyskach. Po konkursie na dużej skoczni stało się jasne, że większe szanse na występ ma Wąsek, który zajął 14. miejsce. Stoch nie potwierdził wysokiej formy z treningów i konkurs ukończył na 21. pozycji.

- Nie łudzę się, bo też jestem świadomy, jak to wygląda. Będą skakali najlepsi. W tym momencie Paweł prezentuje lepszą dyspozycję ode mnie i o to chodzi, żeby startowali ci, którzy mają największe szanse - mówił Kamil Stoch, zapytany, czy liczy na występ w konkursie duetów. - Zobaczymy, do jutra mamy jeszcze czas, żeby podjąć ostateczną decyzję. Nie wystartujemy w oficjalnym treningu, jutro reset i dzień przerwy. Po południu zaplanowana jest odprawa i wtedy ogłosimy skład. Usiądziemy, przeanalizujemy wszystkie skoki, ale na ten moment wszystko wskazuje na to, że wystąpią Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek - nie ukrywał trener Maciej Maciusiak.

Gdyby o medalach decydowały wyniki osiągnięte w sobotnim konkursie indywidualnym, w którym Kacper Tomasiak był trzeci, Polska uplasowałaby się na czwartym miejscu z małą stratą do podium. Łączna nota Tomasiaka i 14. Pawła Wąska wyniosła 557,1 pkt. Najlepszą dwójkę tego dnia mieli Japończycy. Srebrny medalista Ren Nikaido i szósty Ryoyu Kobayashi razem zdobyli 579,5 pkt. Na drugim miejscu uplasowałaby się Austria. Piąty Jan Hoerl i siódmy Stephan Embacher zgromadzili 571 pkt. Brąz przypadłby Norwegom. Czwarty Kristoffer Eriksen Sundal i 12. Johann Andre Forfang uzyskali równo o dwa punkty więcej od Polaków - 559,1.

Skoki dzisiaj na igrzyskach: W poniedziałek 16 lutego 2026 konkurs duetów!

Na poniedziałek 16 lutego 2026 zaplanowano konkurs duetów na dużej skoczni. Początek o godzinie 19. Transmisja TV na Eurosporcie oraz online na HBO Max i w Playerze.

Poniedziałek, 16.02.2026

18:00 - Seria próbna duetów mężczyzn HS141

19:00 - Konkurs duetów mężczyzn HS141

