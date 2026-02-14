Sobota 14.02.2026 to dzień konkursu skoków na dużej skoczni olimpijskiej w Predazzo.

Kamil Stoch błysnął formą na treningach, a Kacper Tomasiak, zdobywca srebrnego medalu, marzy o złocie.

Dowiedz się, o której godzinie rozpoczną się skoki i czy polscy skoczkowie powalczą o kolejne medale!

Kamil Stoch zajął piąte miejsce w jednej z trzech serii treningowych przed olimpijskim konkursem na dużej skoczni w Predazzo. Po jednej serii wygrali, podobnie jak w czwartek, Słoweniec Domen Prevc, Japończyk Ren Nikaido oraz Austriak Jan Hoerl. Najdłuższe skoki zanotowano w pierwszej serii, w której Prevc osiągnął 138,5 m, Hoerl - 137, a Nikaido - 134 m. Słoweński lider Pucharu Świata zakończył na tym trening, natomiast Hoerl nie startował w drugiej serii, wygranej przez Nikaido (132,5 m), a w trzeciej skoczył najdalej - 132 m.

Z Polaków znów najlepiej prezentował się Kamil Stoch, choć nie wyszedł mu ostatni skok. Zajął kolejno 11., 5. i 25. lokatę, uzyskując 126,5, 126 oraz 120,5 m. Trzykrotny mistrz olimpijski jakby się przebudził po słabszej pierwszej części sezonu, bowiem już w czwartek był czwarty w jednej z serii treningowych. Lokaty Pawła Wąska na piątkowym treningu - 28., 11. i 8. (123,5, 127,5, 124 m), a srebrnego medalisty olimpijskiego z normalnego obiektu Kacpra Tomasiaka - 28., 10. i 16. (120, 126, 124 m).

Fatalne wiadomości o Kacprze Tomasiaku tuż przed konkursem olimpijskim. Nie tak miało być!

Kacper Tomasiak spisywał się zatem nieco słabiej w treningach przed dzisiejszym konkursem, ale dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Zapowiada, że znów powalczy o medal i to z najcenniejszego kruszcu. - Zawsze na różnych imprezach mistrzowskich czy na innych zawodach, jeżeli są te treningi przed, to mniej więcej widać, w jakim się jest miejscu. Patrzę ile tracę punktów, jak to się przekłada na metry, jak mocno trzeba się poprawić. Jeżeli te skoki nie są jeszcze idealne, to zawsze można tak sprawić, że jeżeli to są 2 czy 4 punkty straty, to z poprawną techniką można jeszcze się poprawić. Wtedy może się właściwie wszystko wydarzyć - powiedział Kacper Tomasiak.

Skoki dzisiaj na igrzyskach: W sobotę 14.02.2026 konkurs mężczyzn!

Na sobotę 14 lutego 2026 zaplanowano konkurs mężczyzn na dużej skoczni w Predazzo. Początek o godzinie 18.45. Transmisja TV na Eurosporcie 1 oraz online na HBO Max. Poniżej plan rywalizacji na skoczniach olimpijskich w Predazzo.

Quiz: Piotr Żyła, co o nim wiesz? Komplet punktów to obowiązek! Pytanie 1 z 20 Jak ma na imię była żona Piotra Żyły? Martyna Anna Maria Justyna Następne pytanie

Sobota, 14.02.2026

9:00 - Oficjalny trening kobiet HS141

17:30 - Seria próbna mężczyzn HS141

18:45 - Konkurs indywidualny mężczyzn HS141

Niedziela, 15.02.2026

11:30 - Oficjalny trening mężczyzn HS141

17:30 - Seria próbna kobiet HS141

18:45 - Konkurs indywidualny kobiet HS141

Poniedziałek, 16.02.2026

18:00 - Seria próbna duetów mężczyzn HS141

19:00 - Konkurs duetów mężczyzn HS141