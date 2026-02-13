Fatalne wiadomości o Kacprze Tomasiaku tuż przed konkursem olimpijskim. Nie tak miało być!

Kacper Tomasiak, sensacyjny srebrny medalista olimpijski z 9 lutego, miał problemy podczas treningów na dużej skoczni w Predazzo przed sobotnim konkursem.

Podczas piątkowego treningu Tomasiak zajął dopiero 16. miejsce, a już wcześniej miał trudności na większym obiekcie, co budzi obawy przed jego występem w sobotnim konkursie.

Lepsze wyniki od Tomasiaka osiągnął Paweł Wąsek, który był 8., natomiast Kamil Stoch zajął 25. miejsce.

Konkurs na dużej skoczni w Predazzo, w którym wystartuje Kacper Tomasiak, rozpocznie się w sobotę o godzinie 18:45.

Igrzyska Olimpijskie 2026. Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal, a teraz przyszły fatalne wieści

Na Igrzyskach Olimpijskich 2026 Kacper Tomasiak wszystkich zaskoczył w poniedziałek, 9 lutego. Nie zaliczał się do grona faworytów, a mimo to został wicemistrzem olimpijskim. Podczas konkursu na skoczni normalnej w Predazzo Polak przegrał tylko z Niemcem Philippem Raimundem. Potem medal wręczyła mu Maja Włosczowska, która później relacjonowała, że atmosfera była "obłędna". W kraju szybko wybuchła "Tomasiakomania", ale apetyty kibiców rosną w miarę jedzenia. Oczami wyobraźni wielu Polaków widziało już Kacpra Tomasiaka na podium po sobotnim konkursie na dużej skoczni. Tymczasem przyszły fatalne wieści. I to tuż przed wspomnianym konkursem. Nasz wicemistrz olimpijski zawiódł podczas piątkowego treningu. Wyszło naprawdę kiepsko.

Kacper Tomasiak na problemy przed konkursem na dużej skoczni

Wygląda na to, że duża skocznia, na której rozgrywany będzie konkurs na Igrzyskach Olimpijskich 2026, szczególnie Kacprowi Tomasiakowi nie leży. Podczas treningu, który odbył się w piątek, 19-latek z Bielska-Białej zajął dopiero 16. miejsce. Na domiar złego srebrny medalista ze skoczni normalnej już wcześniej miał problemy na większym obiekcie. W czwartek, 12 lutego, jego skoki dalekie były od tych, które oddawali zawodnicy z czołówki. Lepiej za to wypadł Kamil Stoch. W piątek z kolei najlepiej z trójki naszych skoczków wypadł Paweł Wąsek, który uplasował się na 8. pozycji. Kacper Tomasiak był dopiero 16... Kamil Stoch niestety tym razem nie błysnął i zajął 25. miejsce. To wszystko najlepiej nie wróży przed sobotnim konkursem. Walka o medale olimpijskie na dużej skoczni w Predazzo wystartuje w sobotę o 18.45.