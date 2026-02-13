Igrzyska 2026. Władimir Semirunnij walczy o złoto. Objął prowadzenie! Relacja na żywo

Na żywo Igrzyska Olimpijskie 2026. Władimir Semirunnij walczy o złoto w biegu na 10000 metrów Trwa krótka przerwa na czyszczenie toru Bardzo zmęczony Władek. Czekamy na kolejne trzy pary Władimir Semirunnij obejmuje prowadzenie, reprezentant Holandii wskakuje na drugie miejsce 12.39.09 - czas Polaka Ostatnie okrażenie! Poprawia się pod koniec Władimir Semirunnij! Holender się rozpędza, zobaczył, że Władimir Semirunnij nieco osłabł Niecałe 3 km do mety Drugie okrążenie z rzędu 30,4 Polaka Oj, troszkę Władimir Semirunnij słabnie Trener naszego zawodnika krzyczy: Dobrze jedziesz!" Polak powiększa przewagę na Lorello Władimir Semirunnij pierwsze raz zalicza okrążenie powyżej 30 sekund Wszystko wskazuje na to, Władimir Semirunnij będzie liderem po swoim biegu Holender jest statystą przy Polaku Władimir Semirunnij zalicza wszystkie okrążenia poniżej 30 sekund Holender mocno z tyłu za naszym Władkiem Ruszyli! Razem z Polakiem ścigać będzie się Holender Syijn van de Bunt Po biegu dwóch par na prowadzeniu jest Ricardo Lorello. Zaraz na tor wyjdzie Władimir Semirunnij 13.27.29 - czas Henriksena 13.05.60 - z takim czasem ukończył wyścig Belg Swings przyspiesza pod koniec Władimir Semirunnij już powoli szykuje się do występu Obaj zawodnicy na razie z gorszymi czasami niż Lorello Tempo jazdy na razie niezbyt szybkie Jadą Belg Bart Swings i Norweg Sigurd Henriksen Czas na kolejną parę Włoch uzyskał czas 12:56,22 Koniec biegu pierwszej pary Przed Lorello trzy ostatnie okrązenia Viktor Hald Thorup rezygnuje z jazdy! Nie wytrzymał tempa Połowa dystansu za nami, Duńczyk jest bardzo zmęczony Obaj zawodnicy cały czas trzymają ręce na plecach Na razie Lorello lepszy od Duńczyka Thorupa Ricardo Rolello już na starcie. Za chwilę początek! Na 16.00 zaplanowany jest start rywalizacji - Polak jedzie w trzeciej parze. Łącznie zobaczymy sześć par

Igrzyska 2026. Władimir Semirunnij walczy o złoty medal w łyżwiarskim biegu na 10000 m

Igrzyska 2026 to czas ogromnego zainteresowania sportami zimowym. W Mediolanie i Cortinie rywalizują także polscy sportowcy. W piątek, 13 lutego, oczy naszych rodaków zwrócone są na tor łyżwiarski. W rywalizacji o medale poważnie liczy się Władimir Semirunnij, który w biało-czerwonych barwach występuje od niedawna. Panczenista wcześniej reprezentował Rosję. Zdobył nawet brązowy medal mistrzostw świata juniorów w Insbrucku w 2022 roku. Po inwazji rosyjskim wojsk na Ukrainę, łyżwiarz wyemigrował do Polski i zdecydował się ją reprezentować. - Czuję się Polakiem, bo jestem już obywatelem – powiedział "Super Expressowi" Władimir Semirunnij przed wylotem na Igrzyska Olimpijskie 2026. – Dobrze rozmawiam po polsku i już trzeci rok trenuję w polskiej kadrze. Czuję się tu jak w domu. Chciałbym spotykać się z rodzicami, ale nie będę kłamał, że dobrze jest też mieszkać samemu. Robię to, co chcę, a jednocześnie zachowuję sportową dyscyplinę. Fajnie, że sam siebie pilnuję i biorę na siebie więcej odpowiedzialności - dodał panczenista.

Kim jest Władimir Semirunnij? Uciekł z Rosji, by zdobywać medale dla Polski

Władimir Semirunnij ma już medale mistrzostw świata i Europy

Władimir Semirunnij podczas biegu olimpijskiego na 10000 metrów ma ogromne szanse na miejsce na podium. Po cichu liczymy nawet na to, że nasz panczenista zdobędzie złoty medal. Poziom światowej czołówki jest jednak bardzo wyrównany i walka o najwyższe miejsce zapewne będzie bardzo zacięta. Władimir Semirunnij jednak doskonale już wie, jak smakują medale, nie tylko z rywalizacji juniorskiej. Trenujący w KS Pilica Tomaszów Mazowiecki łyżwiarz zdobył już srebro i brąz na mistrzostwach świata w Hamar w 2025 roku, a także złoto i srebro na mistrzostwach Europy w Tomaszowie Mazowieckim 2026. Czy do tego dorobku dołoży medal olimpijski na Igrzyskach Olimpijskich 2026? Śledź z nami relację na żywo w Se.pl.

