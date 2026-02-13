Igrzyska 2026. Władimir Semirunnij walczy o złoto. Objął prowadzenie! Relacja na żywo

Igrzyska Olimpijskie 2026. Władimir Semirunnij walczy o złoto w biegu na 10000 metrów
Trwa krótka przerwa na czyszczenie toru
Bardzo zmęczony Władek. Czekamy na kolejne trzy pary
Władimir Semirunnij obejmuje prowadzenie, reprezentant Holandii wskakuje na drugie miejsce
12.39.09 - czas Polaka
Ostatnie okrażenie!
Poprawia się pod koniec Władimir Semirunnij!
Holender się rozpędza, zobaczył, że Władimir Semirunnij nieco osłabł
Niecałe 3 km do mety
Drugie okrążenie z rzędu 30,4 Polaka
Oj, troszkę Władimir Semirunnij słabnie
Trener naszego zawodnika krzyczy: Dobrze jedziesz!"
Polak powiększa przewagę na Lorello
Władimir Semirunnij pierwsze raz zalicza okrążenie powyżej 30 sekund
Wszystko wskazuje na to, Władimir Semirunnij będzie liderem po swoim biegu
Holender jest statystą przy Polaku
Władimir Semirunnij zalicza wszystkie okrążenia poniżej 30 sekund
Holender mocno z tyłu za naszym Władkiem
Ruszyli!
Razem z Polakiem ścigać będzie się Holender Syijn van de Bunt
Po biegu dwóch par na prowadzeniu jest Ricardo Lorello. Zaraz na tor wyjdzie Władimir Semirunnij
13.27.29 - czas Henriksena
13.05.60 - z takim czasem ukończył wyścig Belg
Swings przyspiesza pod koniec
Władimir Semirunnij już powoli szykuje się do występu
Obaj zawodnicy na razie z gorszymi czasami niż Lorello
Tempo jazdy na razie niezbyt szybkie
Jadą Belg Bart Swings i Norweg Sigurd Henriksen
Czas na kolejną parę
Włoch uzyskał czas 12:56,22
Koniec biegu pierwszej pary
Przed Lorello trzy ostatnie okrązenia
Viktor Hald Thorup rezygnuje z jazdy! Nie wytrzymał tempa
Połowa dystansu za nami, Duńczyk jest bardzo zmęczony
Obaj zawodnicy cały czas trzymają ręce na plecach
Na razie Lorello lepszy od Duńczyka Thorupa
Ricardo Rolello już na starcie. Za chwilę początek!
Na 16.00 zaplanowany jest start rywalizacji - Polak jedzie w trzeciej parze. Łącznie zobaczymy sześć par
Igrzyska 2026. Władimir Semirunnij walczy o złoty medal w łyżwiarskim biegu na 10000 m
Igrzyska 2026 to czas ogromnego zainteresowania sportami zimowym. W Mediolanie i Cortinie rywalizują także polscy sportowcy. W piątek, 13 lutego, oczy naszych rodaków zwrócone są na tor łyżwiarski. W rywalizacji o medale poważnie liczy się Władimir Semirunnij, który w biało-czerwonych barwach występuje od niedawna. Panczenista wcześniej reprezentował Rosję. Zdobył nawet brązowy medal mistrzostw świata juniorów w Insbrucku w 2022 roku. Po inwazji rosyjskim wojsk na Ukrainę, łyżwiarz wyemigrował do Polski i zdecydował się ją reprezentować. - Czuję się Polakiem, bo jestem już obywatelem – powiedział "Super Expressowi" Władimir Semirunnij przed wylotem na Igrzyska Olimpijskie 2026. – Dobrze rozmawiam po polsku i już trzeci rok trenuję w polskiej kadrze. Czuję się tu jak w domu. Chciałbym spotykać się z rodzicami, ale nie będę kłamał, że dobrze jest też mieszkać samemu. Robię to, co chcę, a jednocześnie zachowuję sportową dyscyplinę. Fajnie, że sam siebie pilnuję i biorę na siebie więcej odpowiedzialności - dodał panczenista.
Kim jest Władimir Semirunnij? Uciekł z Rosji, by zdobywać medale dla Polski
Władimir Semirunnij ma już medale mistrzostw świata i Europy
Władimir Semirunnij podczas biegu olimpijskiego na 10000 metrów ma ogromne szanse na miejsce na podium. Po cichu liczymy nawet na to, że nasz panczenista zdobędzie złoty medal. Poziom światowej czołówki jest jednak bardzo wyrównany i walka o najwyższe miejsce zapewne będzie bardzo zacięta. Władimir Semirunnij jednak doskonale już wie, jak smakują medale, nie tylko z rywalizacji juniorskiej. Trenujący w KS Pilica Tomaszów Mazowiecki łyżwiarz zdobył już srebro i brąz na mistrzostwach świata w Hamar w 2025 roku, a także złoto i srebro na mistrzostwach Europy w Tomaszowie Mazowieckim 2026. Czy do tego dorobku dołoży medal olimpijski na Igrzyskach Olimpijskich 2026? Śledź z nami relację na żywo w Se.pl.