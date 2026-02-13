Igrzyska 2026. Władimir Semirunnij walczy o złoto. Objął prowadzenie! Relacja na żywo

2026-02-13 16:46

Polska na Igrzyskach Olimpijskich 2026 zdobyła dotychczas jeden medal (srebro w konkursie skoków narciarskich wywalczył Kacper Tomasiak). Za chwilę jednak to się może zmienić. O złoty medal olimpijski walczy bowiem reprezentujący Polskę Władimir Semirunnij. Panczenista rywalizuje w biegu na 1000 m. Śledź na Se.pl relację na żywo z zawodów. Władimir Semirunnij stanie na podium?

Na żywo

Igrzyska Olimpijskie 2026. Władimir Semirunnij walczy o złoto w biegu na 10000 metrów

Trwa krótka przerwa na czyszczenie toru

Bardzo zmęczony Władek. Czekamy na kolejne trzy pary

Władimir Semirunnij obejmuje prowadzenie, reprezentant Holandii wskakuje na drugie miejsce

12.39.09 - czas Polaka

Ostatnie okrażenie!

Poprawia się pod koniec Władimir Semirunnij!

Holender się rozpędza, zobaczył, że Władimir Semirunnij nieco osłabł

Niecałe 3 km do mety

Drugie okrążenie z rzędu 30,4 Polaka

Oj, troszkę Władimir Semirunnij słabnie

Trener naszego zawodnika krzyczy: Dobrze jedziesz!"

Polak powiększa przewagę na Lorello

Władimir Semirunnij pierwsze raz zalicza okrążenie powyżej 30 sekund

Wszystko wskazuje na to, Władimir Semirunnij będzie liderem po swoim biegu

Holender jest statystą przy Polaku

Władimir Semirunnij zalicza wszystkie okrążenia poniżej 30 sekund

Holender mocno z tyłu za naszym Władkiem

Ruszyli!

Razem z Polakiem ścigać będzie się Holender Syijn van de Bunt

Po biegu dwóch par na prowadzeniu jest Ricardo Lorello. Zaraz na tor wyjdzie Władimir Semirunnij

13.27.29 - czas Henriksena

13.05.60 - z takim czasem ukończył wyścig Belg

Swings przyspiesza pod koniec

Władimir Semirunnij już powoli szykuje się do występu

Obaj zawodnicy na razie z gorszymi czasami niż Lorello

Tempo jazdy na razie niezbyt szybkie

Jadą Belg Bart Swings i Norweg Sigurd Henriksen

Czas na kolejną parę

Włoch uzyskał czas 12:56,22

Koniec biegu pierwszej pary

Przed Lorello trzy ostatnie okrązenia

Viktor Hald Thorup rezygnuje z jazdy! Nie wytrzymał tempa

Połowa dystansu za nami, Duńczyk jest bardzo zmęczony

Obaj zawodnicy cały czas trzymają ręce na plecach

Na razie Lorello lepszy od Duńczyka Thorupa

Ricardo Rolello już na starcie. Za chwilę początek!

Na 16.00 zaplanowany jest start rywalizacji - Polak jedzie w trzeciej parze. Łącznie zobaczymy sześć par

Igrzyska 2026. Władimir Semirunnij walczy o złoty medal w łyżwiarskim biegu na 10000 m

Igrzyska 2026 to czas ogromnego zainteresowania sportami zimowym. W Mediolanie i Cortinie rywalizują także polscy sportowcy. W piątek, 13 lutego, oczy naszych rodaków zwrócone są na tor łyżwiarski. W rywalizacji o medale poważnie liczy się Władimir Semirunnij, który w biało-czerwonych barwach występuje od niedawna. Panczenista wcześniej reprezentował Rosję. Zdobył nawet brązowy medal mistrzostw świata juniorów w Insbrucku w 2022 roku. Po inwazji rosyjskim wojsk na Ukrainę, łyżwiarz wyemigrował do Polski i zdecydował się ją reprezentować. - Czuję się Polakiem, bo jestem już obywatelem – powiedział "Super Expressowi" Władimir Semirunnij przed wylotem na Igrzyska Olimpijskie 2026. – Dobrze rozmawiam po polsku i już trzeci rok trenuję w polskiej kadrze. Czuję się tu jak w domu. Chciałbym spotykać się z rodzicami, ale nie będę kłamał, że dobrze jest też mieszkać samemu. Robię to, co chcę, a jednocześnie zachowuję sportową dyscyplinę. Fajnie, że sam siebie pilnuję i biorę na siebie więcej odpowiedzialności - dodał panczenista. 

Kim jest Władimir Semirunnij? Uciekł z Rosji, by zdobywać medale dla Polski

Władimir Semirunnij ma już medale mistrzostw świata i Europy

Władimir Semirunnij podczas biegu olimpijskiego na 10000 metrów ma ogromne szanse na miejsce na podium. Po cichu liczymy nawet na to, że nasz panczenista zdobędzie złoty medal. Poziom światowej czołówki jest jednak bardzo wyrównany i walka o najwyższe miejsce zapewne będzie bardzo zacięta. Władimir Semirunnij jednak doskonale już wie, jak smakują medale, nie tylko z rywalizacji juniorskiej. Trenujący w KS Pilica Tomaszów Mazowiecki łyżwiarz zdobył już srebro i brąz na mistrzostwach świata w Hamar w 2025 roku, a także złoto i srebro na mistrzostwach Europy w Tomaszowie Mazowieckim 2026. Czy do tego dorobku dołoży medal olimpijski na Igrzyskach Olimpijskich 2026? Śledź z nami relację na żywo w Se.pl. 

